Во вторник, 14 апреля, Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации о питании в режиме самоизоляции. Отмечается, что лучше питаться часто, однако употреблять в пищу маленькие порции. Для этого лучше разбить приемы на три основных и два перекуса.

Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию в режиме самоизоляции

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