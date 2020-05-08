Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Общество
В Подмосковье отложили введение штрафов за отсутствие масок
В Московской области отсрочили наказание за нарушение режима обязательного ношения маски, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Ведомости 15:33
Общество
Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая
Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Интерфакс 11:28
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 16:39
Киберспорт
CS:GO. Virtus.pro проиграла Hard Legion в матче ESL One: Road to Rio
Bookmaker-ratings.ru 12:50
Общество
В Москве проведут тесты на коронавирус по крови
В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 16:47
Общество
Журналист Павел Лобков сообщил, что заболел коронавирусом
Журналист, ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков сообщил, что болен коронавирусом COVID-19 и находится на домашнем лечении.
Интерфакс 14:14
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, что не жалеет ни об одном из своих романов
Известная певица в своем интервью Екатерине Андреевой поделилась тем, что она не жалеет о прожитой жизни.
Татарстан Сегодня 06:29
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
Экономика
Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%
Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщил Росстат.
РБК вчера в 14:06
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Общество
Режим самоизоляции до конца мая или позже продлил каждый шестой регион РФ
Власти 15 из 85 российских регионов к вечеру пятницы приняли решение продлить режим самоизоляции, ранее введенный из-за распространения коронавируса, до конца мая или позже.
ТАСС 14:37
Армия и оружие
В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
Политическая Экспертиза 06:05
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
Происшествия
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
Полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, которая призналась, что сделала это нечаянно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:15
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 06:16
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Общество
Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
Общество
ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не располагает доказательствами, что рынок в Ухане стал первоисточником нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Питера Бена Эмбарека.
Газета.Ru 13:36
Культура
Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича
Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире.
News.ru 06 мая в 11:49
Политика
Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
Футбол
Сон Хын Мин завершил военные сборы в Южной Корее
Vprognoze.ru 06:27
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева пожаловалась на свою дочь
Как пожаловалась Кудрявцева, дочь Маша больше любит папу, который ее балует. А свою мать часто игнорирует и почти не слушается.
RuNews24.ru 13:40
Общество
В Пермском крае поставят на учет школьников, залезавших на телевышку
Не было необходимости залезать на старую телевизионную вышку школьникам из Новопетровки Пермского края для отправки заданий, потому что дистанционное обучение для них организовано с помощью бумажных носителей, 8 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое министерство образования.
ИА Красная Весна 16:58