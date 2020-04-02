с чего всё началось

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители. Об этом говорится в рекомендациях на период пандемии коронавируса, опубликованных на сайте ведомства.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.

Здоровье Лаборатории для тестирования на коронавирус на Камчатке заработают завтра – власти В Камчатском крае завершается оборудование лабораторий для тестирования на коронавирус, сообщил в четверг руководитель регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Роман Василевский.

Общество Италия: пение прекращается, вводятся талоны на еду и нарастает страх Через три недели пение прекратилось, но начали нарастать социальные волнения и грабежи продуктовых магазинов, поскольку значительная часть населения, особенно на более бедном юге, постепенно начинает оставаться без средств к существованию.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.

Общество Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Италии Российские военные специалисты продезинфицировали в общей сумме 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны России.

Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Общество Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.

Авто Suzuki готовит к выходу пятидверный Jimny Серийное производство планируется наладить в Индии. Кроме удлиненной колесной базы производители обещают дополнить внедорожник рядом опций.

Экономика Производители сигарет остановили российские фабрики Japan Tobacco International (JTI), крупнейший производитель сигарет в России, решил остановить фабрики на период объявленных нерабочих дней.

Авто Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.

Происшествия Человек провалился под лед в Хабаровске Как рассказала ИА AmurMedia свидетельница инцидента, она прогуливалась с подругой по набережной, когда услышала крики о помощи, под лед Амура провалился человек.

Общество В Татарстане жители жалуются на пропускной режим самоизоляции Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.

Общество Три пациента с коронавирусом скончались в Москве В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.

Политика Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.