Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители. Об этом говорится в рекомендациях на период пандемии коронавируса, опубликованных на сайте ведомства.
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с чего всё началось
На фоне ситуации с коронавирусом не следует делать запасы и приобретать продукты впрок, так как продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания, говорится в рекомендации Роспотребнадзора, опубликованной
 на сайте ведомства.
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