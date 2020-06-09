Экономика
ИзвестияРоспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов
В ведомстве призвали проверять организации в государственном реестре МФО на сайте Банка России или в специальном электронном справочнике. Также в Роспотребнадзоре отметили, что оформление микрозайма под залог жилья запрещено законом.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 12:13, Ашберн
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.
News.ru 10:15
Общество
Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку
Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором попросил отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду.
РБК 08:13
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Политика
Меркель и Путин провели телефонные переговоры
Известия 10:59
Происшествия
В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв
В сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции взорвалась самодельная бомба, сообщил Центр примирения.
РИА Новости 09:57
Политика
Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
Биатлон
«В Сочи плохая погода. Логинова заставлять никто не будет». Главное из интервью Юрия Каминского
Новый старший тренер мужской сборной России по биатлону, лыжник Юрий Каминский дал большое интервью Sports. ru.
Спорт день за днем вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы.
РИА Новости 12:00
Культура
В сети открылся виртуальный рынок российского контента
RT на русском вчера в 03:57
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 01:56
Игры
В игре The Last of Us Part II появится фоторежим
В новой версии The Last of Us Part II появятся фоторежим и галерея с концепт-артами и моделями персонажей.
NewInform 06:06
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера
Жена Ефремова Софья Кругликова рассказала, что у мужа был сложный период.
Политическая Экспертиза 08:42
Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова
RT на русском 09:55
Общество
В Москве отменяют пропуска и самоизоляцию
С 9 июня в Москве прекращает действовать режим самоизоляции и пропускная система. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Газета.Ru вчера в 10:58
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Общество
ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок
Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
Гаджеты
TCL выпустила телевизор за 129 долларов
Компания TCL приняла решение исправить ситуацию и развеять миф о дорогих умных телевизорах, выпустив модель с диагональю 31,5 дюйма при стоимости 129 долларов.
Megaobzor.com 07:06
Политика
Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова
Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
Общество
В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений
В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47