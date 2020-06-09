Экономика
ИзвестияРоспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов
В ведомстве призвали проверять организации в государственном реестре МФО на сайте Банка России или в специальном электронном справочнике. Также в Роспотребнадзоре отметили, что оформление микрозайма под залог жилья запрещено законом.
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Происшествия
Полиция оцепила дом Михаила Ефремова
Полицейские оцепили дом актера Михаила Ефремова в Казарменном переулке.
Вести.Ru 07:09
Политика
Зеленский уклонился от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем
Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он националиста Степана Бандеру героем.
ТАСС 05:05
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
Коммерсантъ вчера в 09:06
Общество
Свердловская область вышла на плато по коронавирусу
Динамика заболеваемости коронавирусом в Свердловской области стабилизировалась, область вышла на плато.
Уральский меридиан 04:46
Политика
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
РИА Новости 05:04
Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
RT на русском 06:08
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
Происшествия
В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей
В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru вчера в 15:41
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Общество
ОКВЭД на вопрос
Если в общественные организации поступило более 10 заявок от компаний, работающих в одной отрасли или под одним ОКВЭД, то вопрос о включении этой отрасли в список пострадавших выносят на заседание штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности Пермского края.
Новый компаньон 04:00
Единоборства
Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru 07 июня в 11:25
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 06:30
Общество
Звезда «Гарри Поттера» ответил Джоан Роулинг после ее слов о трансгендерах
Lenta.ru вчера в 23:26
Происшествия
Иван Стебунов прокомментировал нахождение в машине Ефремова
Актер Иван Стебунов отрицает, что вместе со своей супругой находился в машине артиста Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП в Москве.
null 02:48
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия
Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:19
Общество
Голикова рассказала о больных коронавирусом детях
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что дети до 18 лет составляют 7,5% заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 06:51
Общество
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на британском телевидении
Вокруг ТВ 06:33
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
Происшествия
Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж
Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Общество
Учительница русского языка пристыдила Дудя за безграмотность
Учительница русского языка Татьяна Гартман опубликовала видео, в котором пристыдила блогера и журналиста Юрия Дудя за ошибки в произношении.
Lenta.ru 07:20
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» покажут в США
Piter.tv 02:09
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Космос
Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности
«В ходе испытаний подтверждена возможность функционирования двух СПД-140Д от одного катода, а также возможность работы одного двигателя от катода рядом стоящего двигателя, что расширяет возможности двигательной установки», — отмечается в сообщении.
3DNews вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09