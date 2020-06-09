Экономика

ИзвестияИзвестияРоспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов

В ведомстве призвали проверять организации в государственном реестре МФО на сайте Банка России или в специальном электронном справочнике. Также в Роспотребнадзоре отметили, что оформление микрозайма под залог жилья запрещено законом.
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Роспотребнадзор дал советы по выбору кредитных организаций

Вечерняя Москвавчера в 22:10

Роспотребнадзор пояснил, чего опасаться при оформлении микрозаймов

News.ruвчера в 23:03

Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов

Известиявчера в 22:14

Роспотребнадзор дал советы по оформлению микрозаймов в период пандемии

РБК02:04

Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов во время пандемии

Коммерсантъвчера в 21:52

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кредитных организаций

RT на русскомвчера в 21:19

Роспотребнадзор призвал избегать организаций, выдающие микрозаймы слишком быстро

ТАССвчера в 20:48
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Происшествия

Михаила Ефремова увезли на допрос

Говорит Москва 09:25
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Политика

«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы

В нынешнем избирательном цикле подавляющее большинство губернаторов пойдет на выборы от «Единой России», самовыдвиженцы будут в нескольких регионах — там, где главам будет необходима поддержка не только единороссов, но и других политических сил, сказал собеседник РБК.
РБК 01:00
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Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Рамблер 07:18
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Газета.Ru 16:25
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Общество

Каршеринг обвинил Роспотребнадзор в блокировании указа Собянина

Операторы каршеринга выступили с общим заявлением, в котором отметили, что Роспотребнадзор до сих пор не выпустил новые предписания по работе сервиса, что фактически блокирует исполнение указа мэра Москвы Сергея Собянина о его возобновлении.
РБК 12:59
Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
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Происшествия

Супруга погибшего водителя отказалась идти на мировую с Ефремовым

Ирина Стерхова, супруга водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, отказалась идти на мировую с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru 14:40
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Происшествия

В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе

RT на русском 04:16
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Политика

Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 9 июня, сообщается на сайте Кремля.
Известия 10:59
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Политика

Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

РБК 15:30
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Футбол

«Байер» вышел в финал Кубка Германии

«Байер» в гостях обыграл «Саарбрюккен» и стал первым финалистом Кубка Германии.
Матч ТВ 16:39
Происшествия

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

Интерфакс 15:05
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Армия и оружие

Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани

К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана.
ИА Красная Весна 04:30
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Здоровье

Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции

Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com 08:10
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Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.
Газета.Ru 16:51
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Общество

В Москве умерли еще 56 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:25
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Авто

АвтоВАЗ сертифицировал обновленный Lada Largus

В открытой базе Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на универсал Lada Largus.
110km.ru 17:01
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Политика

Киев привлек к Минским переговорам «своих людей» с Донбасса

Киев в одностороннем порядке включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе лиц, которые в свое время покинули этот регион из-за своей проукраинской позиции.
Евразия Daily 06:51
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Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
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Происшествия

Воспитательница детсада убила троих детей и покончила с собой

По предварительным данным следствия, женщина нанесла смертельные ранения своим детям, а затем убила себя.
КТВ-Луч 06:41
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Путешествия

Крым откроется для туристов с 1 июля

Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург 10:16
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Общество

Власти Москвы рассказали, как принималось решение о снятии ограничений

Ограничения по самоизоляции в Москве сняли "не под какие-то мероприятия", а исходя из хорошей динамики и цифр, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 14:32
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Гаджеты

Бюджетный смартфон Oppo A52 вышел в России

На обратной стороне смартфона размещена камера с датчиками 12, 8, 2 и 2 Мп. Oppo A52 можно купить за 17 990 рублей.
Astera 07:55
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Кино

Universal Pictures и Бекмамбетов снимут пять screenlife-фильмов

В компании подтвердили, что американская компания подписала контракт с Бекмамбетовым, согласно которому «голливудская студия выпустит пять кинокартин, спродюсированных Бекмамбетовым в формате screenlife», то есть в формате, когда все действие картины происходит на экране компьютера или смартфона.
ИА Красная Весна 16:42
Гаджеты

Apple откажется от процессоров Intel

Apple перестанет использовать чипы Intel в собственных компьютерах. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 13:19
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Общество

IBM отказалась разрабатывать технологии распознавания лиц

Американская технологическая компания IBM заявила об отказе от дальнейших разработок программного обеспечения для распознавания лиц.
Секрет фирмы 11:21
2
Общество

Часть жителей России может лишиться пенсий из-за инициативы Минтруда

Министерство труда и социальной защиты России планирует ужесточить условия выплаты страховых и накопительных пенсий иностранным гражданам, проживающим на территории страны.
Дни.ру 13:00
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Происшествия

При взрыве машины в Донбассе пострадали десять украинских военных

Десять бойцов вооруженных силу Украины получили ранения при взрыве военного автомобиля в районе Донецка.
РБК 16:35
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