Общество
ИзвестияРоспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов
В ведомстве призвали проверять организации в государственном реестре МФО на сайте Банка России или в специальном электронном справочнике. Также в Роспотребнадзоре отметили, что оформление микрозайма под залог жилья запрещено законом.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов во время пандемии
Коммерсантъ08 июня в 21:52
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Футбол
«Портимоненсе» — «Бенфика». Прогноз: Пицци, Вайгль и Таарабт разберутся с аутсайдером
Анализ и прогноз матча «Портимоненсе» — «Бенфика» (10.06.2020) Чемпионат Португалии, прерванный в середине марта из-за пандемии коронавируса, возобновился 3 июня.
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Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
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РИА Новости 00:24
Общество
В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели.
РИА Новости вчера в 00:34
Политика
В Гааге заявили о непредоставлении Киевом данных с радаров по MH17
Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году, заявил в ходе судебного заседания нидерландский прокурор Тейс Бергер.
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Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда 08 июня в 04:10
Происшествия
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Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Общество
Уже завтра в Омской области могут ужесточить карантин
Карантинный режим в Омской области могут ужесточить уже завтра.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе
Развод известной певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым каждый день обрастает новыми слухами.
Bimru.ru 08 июня в 04:05
Игры
Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed
В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что Criterion Games снова примет участие в гоночной серии – ранее Ghost Games отвечала за ее разработку.
Evo-rus.com 08 июня в 12:52
Общество
Беглов назвал сроки снятия антикоронавирусных ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал следующий этап смягчения антикоронавирусных ограничений в городе.
Поребрик.Медиа 00:05
Происшествия
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 08 июня в 01:04
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
РБК вчера в 23:30
Политика
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ToDay News Ufa вчера в 06:03
Здоровье
Врач рассказала, кому нельзя мороженое
Кашубина рассказала в беседе с радио Sputnik, что для здоровых людей особых противопоказаний к употреблению мороженого нет.
Ореанда-Новости вчера в 01:29
Политика
Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Китай как противника
НАТО не рассматривает Китай как противника, но должна быть готова отвечать на вызовы с его стороны.
ТАСС 08 июня в 10:01
Общество
Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве
Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК вчера в 15:53
Общество
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Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08 июня в 08:40
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС вчера в 00:07
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
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