В ведомстве призвали проверять организации в государственном реестре МФО на сайте Банка России или в специальном электронном справочнике. Также в Роспотребнадзоре отметили, что оформление микрозайма под залог жилья запрещено законом.

Происшествия Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов. 653

Экономика ФНС России запустила сервис по проверке налоговых льгот Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, при помощи которого предприниматели смогут получить информацию о доступных им налоговых льготах. 7

Политика Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. 7

Политика Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении» Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона». 2,3K

Политика Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России У Совета безопасности России имеются данные о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри страны перед предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". 2

Политика В Гааге заявили о непредоставлении Киевом данных с радаров по MH17 Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году, заявил в ходе судебного заседания нидерландский прокурор Тейс Бергер. 1K

Происшествия Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. 16

Игры Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что Criterion Games снова примет участие в гоночной серии – ранее Ghost Games отвечала за ее разработку. 18

Общество В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда "Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. 3,8K

Здоровье Врач рассказала, кому нельзя мороженое Кашубина рассказала в беседе с радио Sputnik, что для здоровых людей особых противопоказаний к употреблению мороженого нет. 48

Общество Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники. 17

Общество Россиянам разрешили выезжать из страны Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. 2,3K

Происшествия В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. 135