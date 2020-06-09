Общество
Российская газетаРоспотребнадзор дал советы по оформлению микрозаймов при пандемии
5. Залог жилья (дома или квартиры) при оформлении микрозайма запрещен законом. Не соглашайтесь, если вам предлагают займ с такими условиями.
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Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Известия вчера в 15:46
Политика
В системе электронного голосования Госдумы произошел сбой
Сбой произошел в системе электронного голосования Госдумы, депутаты работают в соответствии с регламентом, несмотря на неполадки, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:58
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Экономика
Всемирный банк: мировая экономика в 2020 году упадет на 5,2%
Согласно прогнозу ВБ, экономика планеты по итогам 2020 года сократится на 5,2%. Это самый глубокий спад с момента окончания Второй мировой войны.
REGNUM вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна госпитализировали
Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09
Армия и оружие
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
Известия вчера в 06:22
Авто
Новый Volkswagen Arteon Shooting Brake раскрыли до премьеры
У Volkswagen скоро появится новое предложение для этого сегмента в Европе — Arteon Shooting Brake, тизеры которого компания опубликовала накануне в Сети.
32CARS.ru 03:09
Путешествия
Названы условия для въезда россиян в Турцию
Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой раскрыл условия для въезда туристов в страну после пандемии коронавируса.
Live24 03:44
Политика
Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу
Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США
Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro 07 июня в 13:49
Общество
Валуев высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
ProstoProSport 05:50
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе
Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru вчера в 06:37
Политика
В Кремле не считают отмену ограничений в Москве слишком стремительной
Кремль не считает слишком стремительной отмену ограничений, связанных с коронавирусом в Москве.
ТАСС 06:18
Киберспорт
На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр
Презентация PC Gaming Show намечена на 13 июня; мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.
Srnsk вчера в 14:24
Происшествия
В Петербурге начнется процесс над историком Соколовым
РИА Новости вчера в 17:59
Общество
Врач: Вакцинация от коронавируса может начаться в августе
Вакцинация населения от коронавирусной инфекции может начаться в августе 2020 года.
Агентство Москва 04:39
Происшествия
Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО
Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс оценили продолжение «Матрицы»
Высоко оценили сценарий новой части «Матрицы» исполнители главных ролей Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, 8 июня сообщает Empire.
ИА Красная Весна вчера в 13:26
Происшествия
Разлившееся топливо в Норильске попало в озеро Пясино
Специалисты обнаружили нефтепродукты от разлива топлива под Норильском в озере Пясино, существует угроза их попадания в соседнюю реку, передает "Интерфакс" слова губернатора Красноярского края Александра Усса.
Газета.Ru вчера в 23:53
Гаджеты
Ноутбук HP Chromebook x360 14c оценен в 500 долларов
Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Chromebook x360 14c, которая работает под управлением операционной системы Chrome OS.
Megaobzor.com 04:30
Происшествия
Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске
Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов Сбербанка, которое произошло 30 мая.
Коммерсантъ вчера в 10:12
Происшествия
Осуждены еще двое участников банды Басаева и Хаттаба
Суд признал виновными участников банды под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба.
Вести.Ru 05:07
Шоу-бизнес
Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»
Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
Pravda.Ru 03:28
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
Гаджеты
Недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России
Megaobzor.com 05:06