Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоспотребнадзор дал советы по оформлению микрозаймов при пандемии

5. Залог жилья (дома или квартиры) при оформлении микрозайма запрещен законом. Не соглашайтесь, если вам предлагают займ с такими условиями.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Роспотребнадзор дал советы по оформлению микрозаймов при пандемии

Российская газета03:55

Защита потребителей микрофинансовых организаций

Красная звезда (Ленинградская обл.)06 июня в 07:30

Роспотребнадзор пояснил, чего опасаться при оформлении микрозаймов

News.ruвчера в 23:03

Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов во время пандемии

Коммерсантъвчера в 21:52

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кредитных организаций

RT на русскомвчера в 21:19

Роспотребнадзор призвал избегать организаций, выдающие микрозаймы слишком быстро

ТАССвчера в 20:48

Роспотребнадзор дал советы по оформлению микрозаймов в период пандемии

РБК02:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

Известия вчера в 15:46
8
Политика

В системе электронного голосования Госдумы произошел сбой

Сбой произошел в системе электронного голосования Госдумы, депутаты работают в соответствии с регламентом, несмотря на неполадки, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:58
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2K
Экономика

Всемирный банк: мировая экономика в 2020 году упадет на 5,2%

Согласно прогнозу ВБ, экономика планеты по итогам 2020 года сократится на 5,2%. Это самый глубокий спад с момента окончания Второй мировой войны.
REGNUM вчера в 12:38
152
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС вчера в 04:55
72
Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
27
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09
139
Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия вчера в 06:22
291
Авто

Новый Volkswagen Arteon Shooting Brake раскрыли до премьеры

У Volkswagen скоро появится новое предложение для этого сегмента в Европе — Arteon Shooting Brake, тизеры которого компания опубликовала накануне в Сети.
32CARS.ru 03:09
3
Путешествия

Названы условия для въезда россиян в Турцию

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой раскрыл условия для въезда туристов в страну после пандемии коронавируса.
Live24 03:44
1
Политика

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
6
Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США

Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro 07 июня в 13:49
52
Общество

Валуев высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

ProstoProSport 05:50
15
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе

Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru вчера в 06:37
10
Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

РИА Новости 05:04
27
Происшествия

Ефремову вызвали скорую помощь перед допросом о пьяном ДТП

РЕН ТВ 05:45
2
Политика

В Кремле не считают отмену ограничений в Москве слишком стремительной

Кремль не считает слишком стремительной отмену ограничений, связанных с коронавирусом в Москве.
ТАСС 06:18
Киберспорт

На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр

Презентация PC Gaming Show намечена на 13 июня; мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.
Srnsk вчера в 14:24
Происшествия

В Петербурге начнется процесс над историком Соколовым

РИА Новости вчера в 17:59
8
Общество

Врач: Вакцинация от коронавируса может начаться в августе

Вакцинация населения от коронавирусной инфекции может начаться в августе 2020 года.
Агентство Москва 04:39
11
Происшествия

Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО

Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
5
Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
1K
Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс оценили продолжение «Матрицы»

Высоко оценили сценарий новой части «Матрицы» исполнители главных ролей Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, 8 июня сообщает Empire.
ИА Красная Весна вчера в 13:26
17
Происшествия

Разлившееся топливо в Норильске попало в озеро Пясино

Специалисты обнаружили нефтепродукты от разлива топлива под Норильском в озере Пясино, существует угроза их попадания в соседнюю реку, передает "Интерфакс" слова губернатора Красноярского края Александра Усса.
Газета.Ru вчера в 23:53
99
Гаджеты

Ноутбук HP Chromebook x360 14c оценен в 500 долларов

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Chromebook x360 14c, которая работает под управлением операционной системы Chrome OS.
Megaobzor.com 04:30
Происшествия

Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске

Раскрыт налет на инкассаторов Сбербанка в Красноярске В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов Сбербанка, которое произошло 30 мая.
Коммерсантъ вчера в 10:12
137
Происшествия

Осуждены еще двое участников банды Басаева и Хаттаба

Суд признал виновными участников банды под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба.
Вести.Ru 05:07
1
Шоу-бизнес

Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»

Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
Pravda.Ru 03:28
4
Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
571
Гаджеты

Недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России

Megaobzor.com 05:06
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное