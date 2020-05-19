Общество
Газета.RuРоспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев
Роспотребнадзор рекомендует заселять отдыхающих в российские санатории только при наличии отрицательных тестов на коронавирус COVID-19. При этом анализы должны быть получены не позднее, чем за двое суток до даты отъезда на курорт.
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Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Политика
В Ираке поймали возможного преемника ликвидированного лидера ИГ
Спецслужбы Ирака объявили о поимке террориста по имени Абдель Насер Кардаш — возможного преемника ликвидированного главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru 16:23
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
В России хотят запретить приём в детсады и школы детей без прививок
Российские сенаторы, в связи с коронавирусом, предлагают внести изменения в существующие санитарно-эпидемиологические правила.
НТР 24 11:00
Общество
Минкомсвязь запустила сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет
Минкомсвязь запустила на едином портале госуслуг новый сервис, через который граждане могут оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
РБК 13:51
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Гаджеты
Технологические компании ищут свою нишу на рынке здравоохранения
Технологические компании ищут свою нишу на рынке здравоохранения Эпидемия COVID-19 стала жесточайшей проверкой для бизнеса: кто-то ее не переживет, какие-то предприятия массово увольняют людей в надежде преодолеть кризис.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Авторы Mortal Kombat 11 показали Фудзина
Игромания.ру вчера в 13:33
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Кино
Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru 13:01
Футбол
«Интер» не намерен выкупать Мозеса у «Челси»
В Милане готовы выкупить Мозеса, если "Челси" вдвое снизит запрашиваемую сумму, но лондонский клуб не намерен идти на уступки.
Soccer.ru 15:43
Армия и оружие
В Карабахе успешно прошли испытания ударного беспилотника
ИА Красная Весна 15:28
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Армия и оружие
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем попал на видео
В Сети появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ над нейтральными водами Черного моря. Кадры публикует телеканал «Звезда».
ФАН 01:01
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 18 мая в 03:25
Политика
Россия в СБ ООН предложила осудить попытку вторжения в Венесуэлу
Россия предложила Совету Безопасности (СБ) ООН принять заявление с осуждением проникновения иностранных боевиков на территорию Венесуэлы, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 20 мая на заседании СБ ООН.
ИА Красная Весна 16:43
Политика
Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на третий срок
Президент России Владимир Путин поддержал намерение президента Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на должность главы региона.
Коммерсантъ 10:05
Космос
США попытаются передать электричество из космоса на Землю
Ракета-носитель Atlas V запустила военный автоматический мини-шаттл X-37B на околоземную орбиту – это уже шестой успешный полет «космического самолета».
Профиль вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Павел Прилучный задолжал коммунальщикам 80 тысяч рублей
Paparazzi.ru 03:39
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Политика
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
Авто
Volkswagen отзывает более тысячи кроссоверов Touareg в России
Компания Volkswagen объявила о массовом отзыве кроссоверов Volkswagen Touareg в России.
Автоновости дня 10:14
Происшествия
Под Брянском в трагическом ДТП погиб 16-летний парень
Сегодня вечером на въезде в микрорайон Шибенец произошло ДТП. Об этом сообщили в социальных сетях.
Заря (г. Карачев) 12:05
Экономика
РЖД навечно займут 100 млрд рублей пенсионных накоплений россиян
Пенсии россиян – в инвестиции РЖД Государственная управляющая компания ВЭБ, распоряжающаяся пенсионными накоплениями 39 млн будущих пенсионеров, вложит в "вечные облигации" РЖД 100 млрд руб. Минфин разрешил это сделать, ограничив долю облигаций РЖД в портфеле ВЭБа 20%.
Капитал страны 08:48
Политика
В Госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров.
RT на русском 15:51