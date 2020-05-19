Общество

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев

Роспотребнадзор рекомендует заселять отдыхающих в российские санатории только при наличии отрицательных тестов на коронавирус COVID-19. При этом анализы должны быть получены не позднее, чем за двое суток до даты отъезда на курорт.
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Опубликованы правила работы санаториев во время эпидемии

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