Общество
РИА НовостиВ Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы
За правилами заселения гостей будут следить сами отели, рассказали "Российской газете" в Роспотребнадзоре. Ранее Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор разработали рекомендации по работе гостиниц в условиях пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Принимать гостей отели могут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе заселять постояльцев по одному в номере, кроме членов семей. Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения.Российская газетавчера в 04:00
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Глава РГА рассказал, как будут заселять в номера пары, не состоящие в браке
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Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
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Газета.Ru 08:24
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