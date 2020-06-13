Общество
ИзвестияРоспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Заселять в один гостиничный номер людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, не рекомендуется. Об этом говорится в комментарии Роспотребнадзора для администраций гостиниц, сообщила 14 июня пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Оценить2,4K
с чего всё началось
Принимать гостей отели могут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе заселять постояльцев по одному в номере, кроме членов семей. Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения.Российская газетавчера в 04:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Здоровье
Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека
Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru 09:51
Общество
В ПФР продолжают выплаты гражданам России на детей в связи с пандемией
Москва, 14 июня 2020, 10:17 — REGNUM В Пенсионном фонде России (ПФР) продолжается прием заявлений граждан на новые денежные выплаты, проводимые в связи пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:17
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 12 июня в 15:52
Технологии
В Android 11 появится аналог «Корзины»
Напомним, что ранее в Android 11 анонсировали появление функций Play Asset Delivery для ускорения загрузки игр и Android Performance Tuner для оптимизации графики на смартфонах и планшетах.
The GEEK вчера в 13:05
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 12 июня в 13:03
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в подмосковной Кубинке совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России; в настоящее время начинается Божественная литургия.
РИА Новости 02:57
Общество
СМИ подсчитали доходы Ефремова
РИА Новости 12:45
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Общество
В Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»
В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета.
АБН 00:53
Общество
Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией
Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
Происшествия
Сотрудник ФСИН пришел с проверкой в квартиру Михаила Ефремова
Аргументы недели 12:00
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Авто
Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор
В ответ на жалобы покупателей компания Genesis решила предоставлять на новый 3,0-литровый турбодизель гарантию в течение 10 лет или 200 тыс. километров пробега.
Тарантас Ньюс 04:59
Экономика
Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис
Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
РИА Новости 05:16
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 06:27
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
РИА Новости 07:59
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Шоу-бизнес
Друг Норкина рассказал, что происходит в семье телеведущего после трагедии
Московский Комсомолец 09:22
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Происшествия
Адвокат семьи Захарова опроверг заявление защиты Ефремова
Никто не пытался связаться с семьей или адвокатом погибшего, заявил адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский 13 июня в интервью изданию «Подъем».
ИА Красная Весна вчера в 11:52
Космос
Toyota запатентовала луноход в России
Японская компания Toyota зарегистрировала в России свой первый луноход. На разработку агрегата специалисты потратили чуть больше года.
Телеканал 360° 03:13
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia опубликовали в Сети
Компания 2K Games опубликовала первый трейлер игры Mafia: Definitive Edition, которая является ремейком приключенческого экшена Mafia: The City of Lost Heaven, вышедшего в 2002 году.
iReactor вчера в 23:44
Здоровье
Россиян предостерегли от лечения алкоголизма без ведома больного
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн говорил, что лечение устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова от алкоголизма займет около месяца, потом будет реабилитация, которая в некоторых случаях длится всю жизнь.
Lenta.ru 11:59
Игры
Девять минут геймплея Surgeon Simulator 2
Предварительный заказ на Surgeon Simulator 2 в магазине Epic Games открыт. Каждый, кто сделает это, получит доступ к закрытой бета-версии.
Evo-rus.com 13:01
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43