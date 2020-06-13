Принимать гостей отели могут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе заселять постояльцев по одному в номере, кроме членов семей. Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения.

с чего всё началось

Заселять в один гостиничный номер людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, не рекомендуется. Об этом говорится в комментарии Роспотребнадзора для администраций гостиниц, сообщила 14 июня пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

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