Общество

ИзвестияИзвестияРоспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Заселять в один гостиничный номер людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, не рекомендуется. Об этом говорится в комментарии Роспотребнадзора для администраций гостиниц, сообщила 14 июня пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось

Как будут заселять в номера пары без штампа в паспорте

Принимать гостей отели могут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе заселять постояльцев по одному в номере, кроме членов семей. Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения.
Российская газетавчера в 04:00

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Ростуризм пообещал, что приехавшие в отпуск пары будут жить вместе

Екатеринбург Онлайн13:17

Роспотребнадзор объяснил свои рекомендации о заселении неженатых пар

РБК12:32

Заселяющиеся в один номер не должны будут предъявлять свидетельство о браке

News.ru13:31

Ростуризм ответил на сообщения о требовании свидетельства о браке при заселении в отель

ТАСС13:04

Чей номер пройдет

Российская газета12:36

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы

РИА Новости10:55

Ростуризм: туристам не нужно предъявлять в отеле свидетельство о браке

RT на русском13:08
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Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека

Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru 09:51
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Общество

В ПФР продолжают выплаты гражданам России на детей в связи с пандемией

Москва, 14 июня 2020, 10:17 — REGNUM В Пенсионном фонде России (ПФР) продолжается прием заявлений граждан на новые денежные выплаты, проводимые в связи пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:17
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 12 июня в 15:52
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Технологии

В Android 11 появится аналог «Корзины»

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The GEEK вчера в 13:05
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Общество

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Общество

Временный госпиталь в «Ленэкспо» снова затопило

ЗакC.Ру 05:20
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
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Общество

Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 12 июня в 13:03
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Религия

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в подмосковной Кубинке совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России; в настоящее время начинается Божественная литургия.
РИА Новости 02:57
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Общество

СМИ подсчитали доходы Ефремова

РИА Новости 12:45
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
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Общество

В Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»

В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета.
АБН 00:53
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Общество

Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией

Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
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Происшествия

Сотрудник ФСИН пришел с проверкой в квартиру Михаила Ефремова

Аргументы недели 12:00
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Происшествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
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Авто

Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор

В ответ на жалобы покупателей компания Genesis решила предоставлять на новый 3,0-литровый турбодизель гарантию в течение 10 лет или 200 тыс. километров пробега.
Тарантас Ньюс 04:59
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Экономика

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
РИА Новости 05:16
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Здоровье

Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания

Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 06:27
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах

РИА Новости 07:59
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
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Шоу-бизнес

Друг Норкина рассказал, что происходит в семье телеведущего после трагедии

Московский Комсомолец 09:22
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Происшествия

Адвокат семьи Захарова опроверг заявление защиты Ефремова

Никто не пытался связаться с семьей или адвокатом погибшего, заявил адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский 13 июня в интервью изданию «Подъем».
ИА Красная Весна вчера в 11:52
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Космос

Toyota запатентовала луноход в России

Японская компания Toyota зарегистрировала в России свой первый луноход. На разработку агрегата специалисты потратили чуть больше года.
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Игры

Трейлер ремейка игры Mafia опубликовали в Сети

Компания 2K Games опубликовала первый трейлер игры Mafia: Definitive Edition, которая является ремейком приключенческого экшена Mafia: The City of Lost Heaven, вышедшего в 2002 году.
iReactor вчера в 23:44
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Здоровье

Россиян предостерегли от лечения алкоголизма без ведома больного

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн говорил, что лечение устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова от алкоголизма займет около месяца, потом будет реабилитация, которая в некоторых случаях длится всю жизнь.
Lenta.ru 11:59
Игры

Девять минут геймплея Surgeon Simulator 2

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Здоровье

Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
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Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
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