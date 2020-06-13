Общество

ИзвестияИзвестияРоспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Заселять в один гостиничный номер людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, не рекомендуется. Об этом говорится в комментарии Роспотребнадзора для администраций гостиниц, сообщила 14 июня пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Комментировать2,6K
с чего всё началось

Как будут заселять в номера пары без штампа в паспорте

Принимать гостей отели могут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе заселять постояльцев по одному в номере, кроме членов семей. Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения.
Российская газетавчера в 04:00

Подробнее о событии

Ростуризм уточнил рекомендации Роспотребнадзора по заселению в гостиницы

Аргументы и Факты14:36

Заселяющиеся в один номер не должны будут предъявлять свидетельство о браке

News.ru13:31

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в отели

Известия14:00

Ростуризм: Отели не станут требовать свидетельства о браке у постояльцев

Российская газета14:35

Ростуризм ответил на сообщения о требовании свидетельства о браке при заселении в отель

ТАСС13:04

Роспотребнадзор объяснил свои рекомендации о заселении неженатых пар

РБК12:32

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

РИА Новости14:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Происшествия

В подмосковном Жуковском экстренно сел грузовой Ту-204

В Москве совершил аварийную посадку грузовой самолет Ту-204.
Российская газета 21:02
5
Шоу-бизнес

Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников

РИА Новости 17:38
3
Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:02
19
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,8K
Политика

Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
1
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
1,2K
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
6,9K
Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

Известия вчера в 15:17
241
Здоровье

Пятая смерть от коронавируса зарегистрирована в Амурской области

В Амурской области официально зарегистрирована пятая смерть от коронавирусной инфекции.
АСН24 20:26
82
Общество

Спецназовцы «Альфы» рассказали о штурме больницы в Буденновске

Захват больницы в Буденновске Шамилем Басаевым произошел 25 лет назад, 14 июня 1995 года, и стал одним из самых крупных терактов в стране: более 1 000 заложников и 160 вооруженных боевиков.
iReactor 03:26
Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском 11:50
Игры

СМИ: интерфейс Xbox Series X будет аналогичен Xbox One

Редактор The Verge Том Уоррен рассказал в твиттере, что, согласно его данным, интерфейс Xbox Series X будет аналогичен тому, что сейчас используется на Xbox One.
Игромания.ру 08:43
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru 06:44
453
Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor 13:28
29
Политика

Врио губернатора Камчатки выдвинул свою кандидатуру на выборы

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов выдвинул свою кандидатуру на должность главы региона.
Коммерсантъ вчера в 21:49
10
Культура

Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)

Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Происшествия

Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета 21:08
57
Общество

В Минске заявили об изъятии картин на $20 млн по делу Белгазпромбанка

В ходе расследования по делу Белгазпромбанка были изъяты около 150 картин на общую сумму в $20 млн.
РБК 20:17
Общество

В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции

Многие россияне неверно поняли снятие режима самоизоляции.
РБК 06:41
482
Здоровье

Власти Забайкалья продлили ограничения из-за коронавируса

Ограничительные мероприятия и режим самоизоляции в Забайкалье продлевают из-за сложной ситуации с эпидемией коронавируса.
Московский Комсомолец Чита 05:17
12
Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
260
Происшествия

В Бурятии не выплачивали пособия за приёмного ребёнка

Нарушение выявила прокуратура Как выяснила прокурорская проверка, органом опеки и попечительства Иволгинского района Бурятии должностные лица ненадлежащим образом исполняли обязанности по оказанию помощи в реализации и защите прав подопечных.
Байкал-Daily 20:27
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
2,9K
Армия и оружие

Два солдата ВСУ погибли при взрыве миномета в Донбассе

Российская газета 17:22
10
Политика

МИД Украины рассказал о наступательной дипломатии по Донбассу

В вопросе решения конфликта на Донбассе Украина занимает позицию наступательной дипломатии, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформу».
Коммерсантъ 15:22
Игры

На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн

Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM 08:09
11
Футбол

Саленко выступил против конфликта России и Украины

Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.
Политика Сегодня 09:18
Общество

Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей

Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.
Газета.Ru 18:20
Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru 18:59
2
Авто

5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором

Эксперты портала "АвтоВзгляд" назвали пять причин, почему не стоит покупать машину с вариатором.
Новые автомобили 12:41
6
Как работают Яндекс.Новости?
Главное