Общество
ИзвестияРоспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Заселять в один гостиничный номер людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, не рекомендуется. Об этом говорится в комментарии Роспотребнадзора для администраций гостиниц, сообщила 14 июня пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Оценить2,9K
с чего всё началось
Принимать гостей отели могут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе заселять постояльцев по одному в номере, кроме членов семей. Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения.Российская газетавчера в 04:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Происшествия
В подмосковном Жуковском экстренно сел грузовой Ту-204
В Москве совершил аварийную посадку грузовой самолет Ту-204.
Российская газета 21:02
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:02
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Здоровье
Пятая смерть от коронавируса зарегистрирована в Амурской области
В Амурской области официально зарегистрирована пятая смерть от коронавирусной инфекции.
АСН24 20:26
Общество
Спецназовцы «Альфы» рассказали о штурме больницы в Буденновске
Захват больницы в Буденновске Шамилем Басаевым произошел 25 лет назад, 14 июня 1995 года, и стал одним из самых крупных терактов в стране: более 1 000 заложников и 160 вооруженных боевиков.
iReactor 03:26
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Игры
СМИ: интерфейс Xbox Series X будет аналогичен Xbox One
Редактор The Verge Том Уоррен рассказал в твиттере, что, согласно его данным, интерфейс Xbox Series X будет аналогичен тому, что сейчас используется на Xbox One.
Игромания.ру 08:43
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor 13:28
Политика
Врио губернатора Камчатки выдвинул свою кандидатуру на выборы
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов выдвинул свою кандидатуру на должность главы региона.
Коммерсантъ вчера в 21:49
Культура
Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)
Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Происшествия
Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета 21:08
Общество
В Минске заявили об изъятии картин на $20 млн по делу Белгазпромбанка
В ходе расследования по делу Белгазпромбанка были изъяты около 150 картин на общую сумму в $20 млн.
РБК 20:17
Общество
В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции
Многие россияне неверно поняли снятие режима самоизоляции.
РБК 06:41
Здоровье
Власти Забайкалья продлили ограничения из-за коронавируса
Ограничительные мероприятия и режим самоизоляции в Забайкалье продлевают из-за сложной ситуации с эпидемией коронавируса.
Московский Комсомолец Чита 05:17
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Происшествия
В Бурятии не выплачивали пособия за приёмного ребёнка
Нарушение выявила прокуратура Как выяснила прокурорская проверка, органом опеки и попечительства Иволгинского района Бурятии должностные лица ненадлежащим образом исполняли обязанности по оказанию помощи в реализации и защите прав подопечных.
Байкал-Daily 20:27
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Армия и оружие
Два солдата ВСУ погибли при взрыве миномета в Донбассе
Российская газета 17:22
Политика
МИД Украины рассказал о наступательной дипломатии по Донбассу
В вопросе решения конфликта на Донбассе Украина занимает позицию наступательной дипломатии, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформу».
Коммерсантъ 15:22
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM 08:09
Футбол
Саленко выступил против конфликта России и Украины
Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.
Политика Сегодня 09:18
Общество
Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей
Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.
Газета.Ru 18:20
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru 18:59
Авто
5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором
Эксперты портала "АвтоВзгляд" назвали пять причин, почему не стоит покупать машину с вариатором.
Новые автомобили 12:41