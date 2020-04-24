Общество
ИзвестияРоспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса. Документ опубликован на сайте ведомства.
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Условия Роспотребнадзора для открытия парикмахерских удивили представителей отрасли
Московский Комсомолец13:32
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Космос
Китай представил название для своего первого полета на Марс
Evo-rus.com 15:03
Экономика
ЦБ ожидает падения ВВП России во втором квартале на 8%
Спад экономики России во втором квартале 2020 года может составить 8%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 08:22
Армия и оружие
Эксперт оценил создаваемые в США «умные» прицелы
Разрабатываемые в США "умные" прицелы существенно повысят эффективность стрелкового оружия, подобные приспособления нужно создавать и в России, так как даже боевые возможности выпущенной в прошлом веке СВД с таким прицелом ощутимо возрастут, считает известный эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер.
РИА Новости 15:07
Культура
Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей
Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform 09:24
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Энергетика
Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью
20 апреля цена фьючерсного контракта на баррель американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов.
Lenta.ru 11:29
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев, если считать с ее начала, считает глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.
Интерфакс вчера в 11:13
Здоровье
Очередь скорых у Покровской больницы продолжает расти
Мегаполис онлайн 11:33
Здоровье
Смертность в России в 2019 году снизилась на 1,6%
Общая смертность в России за 2019 год снизилась на 1,6%, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
RT на русском 06:20
Общество
В МГУ прокомментировали новость о крупнейшей реформе в университете
Российская газета 11:29
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости 16:53
Армия и оружие
Пентагон выясняет возможности использования коронавируса против США
Пентагон и разведка США намерены провести расследование о возможности использования коронавируса в качестве биологического оружия противниками Соединенных Штатов.
Газета.Ru 14:21
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Наука
Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков
Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
Актуальные Новости 16:03
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Политика
Мишустин уволил замминистра Овсянникова после скандала в Ижевске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уволил оскандалившегося в аэропорту Ижевска Дмитрия Овсянникова с должности замминистра промышленности и торговли, сообщает "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 16:06
Общество
В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу
Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Футбол
Кокорин признался, в какой клуб он хочет перейти
Российская газета 16:33
Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
Космос
Открыта звезда, пережившая сближение с черной дырой
В галактике GSN 069, расположенной примерно в 250 миллионах световых лет от Земли, ученые обнаружили звезду, захваченную гравитацией черной дыры, однако не разрушившейся в результате этого.
Московский Комсомолец 10:19
Космос
В РАН рассказали о деталях подготовки СССР к высадке на Венеру
Российская газета 22 апреля в 06:47
Общество
Иммунитет к коронавирусу вырабатывается не у всех, заявила Попова
Попова уточнила, что они могут болеть не один раз тем, чем остальные 90-95% популяции не будут болеть, переболев единожды.
РИА Новости 14:00
Футбол
Чемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпиона
Сообщается, что КФСН вынужден был досрочно завершить сезон из-за указа властей о запрете профессиональных футбольных соревнований в стране до 1 сентября.
Российская газета 14:04
Интернет
«Яндекс» представил собственный мессенджер
Компания «Яндекс» запустила собственный мессенджер вместо «Яндекс.Чатов». Мессенджер встроен в браузер и другие платформы «Яндекса».
Inc-news.ru вчера в 01:38
Здоровье
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
Общество
Роспотребнадзор разработал план возобновления работы ресторанов
Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного возвращения к работе ресторанов и кафе, пишет РИА Новости.
Полит.ру вчера в 10:11