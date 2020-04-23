Общество

ИзвестияИзвестияРоспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса. Документ опубликован на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских

Ведомости09:46

Роспотребнадзор дал советы по открытию парикмахерских во время пандемии

РБК13:11

Роспотребнадзор назвал условия открытия парикмахерских в ближайшие дни

Forbes12:08

Роспотребнадзор дал рекомендации по возобновлению работы парикмахерских и непродуктовых магазинов

Коммерсантъ10:37

Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских

Известия15:37

Новые правила работы парикмахерских и салонов красоты: заходить по одному, проветривать после каждого клиента

Комсомольская правда07:15

Постричь клиента теперь можно только в отдельном кабинете

Время Бухгалтеравчера в 11:09
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 06:31
1,2K
Общество

Воробьев заявил о максимальной нагрузке на скорую помощь в Подмосковье

РБК 17:10
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Здоровье

Очередь скорых у Покровской больницы продолжает расти

Мегаполис онлайн 11:33
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Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

RuNews24.ru вчера в 03:48
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,7K
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
4,4K
Транспорт

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
12
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
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Наука

Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков

Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
Актуальные Новости 16:03
3
Политика

Глава украинской таможни подтвердил свое увольнение

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов подтвердил, что правительство его уволило с должности, передает «Новое время» (НВ).
Rambler News Service 15:10
Происшествия

В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку

Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 22 апреля в 08:51
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Общество

Немецкий вирусолог заявил, что у части людей есть иммунитет к COVID-19

Немецкий вирусолог Кристиан Дростен поделился результатами исследованиями, которое доказало наличие иммунитета к COVID-19 у части людей.
Национальная служба новостей 16:18
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Недвижимость

Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС вчера в 13:24
1,4K
Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
2,4K
Общество

Ракова объяснила ужесточение режима самоизоляции в Москве

Жители Москвы устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к его соблюдению, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью Первому каналу.
Известия 15:36
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости 05:12
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Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
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Авто

В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире

Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
Автоновости дня 04:34
31
Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
418
Экономика

Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению

Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
Российская газета 13:14
1,5K
Политика

Турция осудила заявление Трампа о геноциде армян

Турция отвергает заявление президента США Дональда Трампа по трагическим событиям 1915 года, оно сделано по внутриполитическим причинам и является для Анкары недействительным, говорится в заявлении турецкого МИД.
РИА Новости 11:40
Культура

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС 17:55
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Наука

Ученые: К 2050 году Северный Ледовитый океан освободится ото льда

Ученые установили, что к 2050 году, даже в случае сведения к минимуму выбросов СО2, каждым летом будет наблюдаться полное освобождение Северного ледовитого океана ото льда.
Дни24 22 апреля в 19:00
Армия и оружие

Опубликованы уникальные фотоснимки встречи на Эльбе в 1945 году

Газета.Ru 17:56
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Космос

Китай представил название для своей первой миссии на Марс

РБК 13:56
2
Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 15:47
Авто

Главные отличия между моделями ВАЗ-2106, разработанными для Канады и СССР

Редкая и по своему интересная версия ВАЗ-2106, разработанная для рынка Канады, удивляет российских водителей, которые не понимают, почему она настолько отличается от модели, созданной для внутреннего рынка.
Car.ru 22 апреля в 04:58
Политика

Три региона Италии запросили у России помощи в борьбе с коронавирусом

Россия 22 марта направила в Италию 15 военных самолетов, которые доставили почти 100 военных и вирусологов, восемь врачебно-сестринских бригад и медицинское оборудование, а также средства дезинфекции в рамках помощи по борьбе с коронавирусом.
RuNews24.ru 12:04
97
Космос

Ближайшая звездная система имеет удивительную планету с огромным набором колец

Астрономы обнаружили в ближайшей звёздной системе планеты с огромным числом колец на орбите.
Актуальные Новости вчера в 03:47
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