Общество
ИзвестияРоспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса. Документ опубликован на сайте ведомства.
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Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 06:31
Здоровье
Очередь скорых у Покровской больницы продолжает расти
Мегаполис онлайн 11:33
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru вчера в 03:48
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Транспорт
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
Наука
Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков
Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
Актуальные Новости 16:03
Политика
Глава украинской таможни подтвердил свое увольнение
Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов подтвердил, что правительство его уволило с должности, передает «Новое время» (НВ).
Rambler News Service 15:10
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 22 апреля в 08:51
Общество
Немецкий вирусолог заявил, что у части людей есть иммунитет к COVID-19
Немецкий вирусолог Кристиан Дростен поделился результатами исследованиями, которое доказало наличие иммунитета к COVID-19 у части людей.
Национальная служба новостей 16:18
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС вчера в 13:24
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Общество
Ракова объяснила ужесточение режима самоизоляции в Москве
Жители Москвы устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к его соблюдению, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью Первому каналу.
Известия 15:36
Общество
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
Авто
В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире
Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
Автоновости дня 04:34
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
Экономика
Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению
Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
Российская газета 13:14
Политика
Турция осудила заявление Трампа о геноциде армян
Турция отвергает заявление президента США Дональда Трампа по трагическим событиям 1915 года, оно сделано по внутриполитическим причинам и является для Анкары недействительным, говорится в заявлении турецкого МИД.
РИА Новости 11:40
Наука
Ученые: К 2050 году Северный Ледовитый океан освободится ото льда
Ученые установили, что к 2050 году, даже в случае сведения к минимуму выбросов СО2, каждым летом будет наблюдаться полное освобождение Северного ледовитого океана ото льда.
Дни24 22 апреля в 19:00
Здоровье
Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 15:47
Авто
Главные отличия между моделями ВАЗ-2106, разработанными для Канады и СССР
Редкая и по своему интересная версия ВАЗ-2106, разработанная для рынка Канады, удивляет российских водителей, которые не понимают, почему она настолько отличается от модели, созданной для внутреннего рынка.
Car.ru 22 апреля в 04:58
Политика
Три региона Италии запросили у России помощи в борьбе с коронавирусом
Россия 22 марта направила в Италию 15 военных самолетов, которые доставили почти 100 военных и вирусологов, восемь врачебно-сестринских бригад и медицинское оборудование, а также средства дезинфекции в рамках помощи по борьбе с коронавирусом.
RuNews24.ru 12:04
Космос
Ближайшая звездная система имеет удивительную планету с огромным набором колец
Астрономы обнаружили в ближайшей звёздной системе планеты с огромным числом колец на орбите.
Актуальные Новости вчера в 03:47