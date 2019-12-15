В честь Международного дня чая Роспотребнадзор рассказал, чем следует руководствоваться при его покупке. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.

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Происшествия Конфликт заробитчан в Польше: украинец зарезал соотечественника Украинский заробитчанин в Польше убил своего соотечественника. Об этом сообщили в областной прокуратуре в Лодзи, где и произошло убийство.

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Политика Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT удивился словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки сделать из России врага могут навредить Варшаве.

Общество Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.