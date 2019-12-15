Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

В честь Международного дня чая Роспотребнадзор рассказал, чем следует руководствоваться при его покупке. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
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Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

Коммерсантъ01:28

Россиянам дали советы по выбору чая

Lenta.ruвчера в 21:32

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

РИА Новостивчера в 23:28

Россиянам рассказали, как правильно выбирать и заваривать чай

Life.ruвчера в 22:19

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору чая

Известиявчера в 22:17

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

RT на русскомвчера в 23:56

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору чая

Агентство Москвавчера в 20:46
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Dgl.ru 01:55
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Газета.Ru 01:27
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Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
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Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

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Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Общество

Арки Крымского моста подсветили цветами триколора

Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
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Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
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Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
РИА Новости вчера в 12:25
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Умерла актриса французской «новой волны» Анна Карина

Французская актриса Анна Карина, получившая известность благодаря ролям в фильмах "новой волны" Жана-Люка Годара, умерла в возрасте 79 лет в Париже.
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Гаджеты

Журнал Time назвал лучшие гаджеты уходящего десятилетия

Американский еженедельный журнал Time составил список наиболее важных и влиятельных гаджетов 2010-х годов.
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В Челябинске начали проверку после нападения собаки на хозяина

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По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
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Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика

Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT удивился словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки сделать из России врага могут навредить Варшаве.
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Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245

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Общество

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

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Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru вчера в 19:52
Музыка

Мясников из «Уральских пельменей» показал новый сценический образ

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников обновил сценический образ баба Томы, которая теперь водит такси.
URA.Ru вчера в 11:17
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РБК вчера в 10:51
Армия и оружие

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Генерал заявил, что новая ракета на европейском театре военных действий будет нацелена главным образом против российских радиолокационных станций ПВО, а в Тихом океане — против китайских боевых кораблей.
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На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

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Общество

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RT на русском вчера в 17:49
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали рост цен на газ «расплатой за некомпетентность»

«Расплатой за некомпетентность и коррупцию» назвал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ситуацию с ценой на газ.
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Дима Билан рассказал о проблемах с алкоголем после выкидышей у невесты

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