Коронавирус
Российская газетаРоспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии
Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса". Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор рекомендовал во время самоизоляции рационально выбирать меню, чтобы не набрать лишний вес
Агентство Москвавчера в 20:30
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Общество
Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю
Ранее президент России Владимир Путин распорядился сделать неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в связи с борьбой с коронавирусом.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
Здоровье
Минздрав создал базу данных о заболевших коронавирусом и их контактах
Минздрав России запустил информационную систему по сбору данных о заболевших коронавирусом, госпитализированных с пневмонией и контактировавших с ними, сообщила пресс-служба ведомства.
Происшествия
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Здоровье
В Липецкой области выявили 4 новых случая заражения коронавирусом
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Липецкой области.
Политика
США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование
"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
Здоровье
Эксперт WWF поддержал идею запрета на весеннюю охоту на птиц в России
Запрет весенней охоты на гусей и уток следует ввести в России в этом году, а потом сделать постоянным, заявил РИА Новости эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России орнитолог Игорь Карякин.
Общество
Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
Общество
В России выявили еще 771 случай коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
В Москве умерших с коронавирусом похоронят в закрытых гробах
В Москве умерших граждан с диагностированным коронавирусом решили хоронить в закрытых гробах, чтобы не допустить распространения инфекции.
Общество
В Нижегородской области внесены изменения режима самоизоляции
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о повышенной готовности, определяющие организации и случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Здоровье
В Нижегородской области выявлено 12 случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 31 марта в Нижегородской области официального зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них один - за последние сутки.
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась, что работала эскортницей
Блондинка призналась, что работала в эскорте, приезжала к клиентам пьяной и занималась сексом за деньги.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 10%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.
Общество
В Красноярском крае утвердили правила самоизоляции
Граждане, которые нарушают режим самоизоляции в экстренных случаях, обязаны иметь при себе объяснительную, в которой будет указана следующая информация: ФИО, дата составления, адрес места жительства (пребывания), информация о причинах прерывания режима самоизоляции, времени возвращения к месту постоянного проживания, маршруте следования.
Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
Общество
Ключевые симптомы коронавируса названы
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали самый явный признак заражения коронавирусом.
Экономика
Более 80 стран обратились за помощью в Международный валютный фонд
За помощью в Международный валютный фонд (МВФ) уже обратились более 80 стран мира. Они попросили свыше 20 миллиардов долларов.
Музыка
«Евровидение 2020» пройдет в формате онлайн-шоу
Отмененный из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 песенный конкурс «Евровидение 2020» пройдет в формате онлайн-шоу 16 мая.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Кино
Вышел трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером
Появился трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» студии STX Entertainment. Главную роль в картине исполнил шотландец Джерард Батлер.
Энергетика
Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель
По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Общество
На Ставрополье увеличилось до 11 число заразившихся коронавирусом
Ставрополь, 2 апреля 2020, 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек.
Игры
Глава Xbox: коронавирус не повлияет на релиз Series X
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что релиз Xbox Series X состоится по расписанию в конце 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19.
Происшествия
У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус
Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.
Общество