Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса". Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор не рекомендует запасаться продуктами впрок в период пандемии

ТАССвчера в 21:13

Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов в условиях пандемии

Известиявчера в 22:40

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами в условиях пандемии

РБКвчера в 22:30

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

RT на русскомвчера в 21:45

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 23:36

Роспотребнадзор посоветовал, как выбирать продукты в условиях COVID-19

РИА Новостивчера в 20:41

Роспотребнадзор рекомендовал во время самоизоляции рационально выбирать меню, чтобы не набрать лишний вес

Агентство Москвавчера в 20:30
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Общество

Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю

Ранее президент России Владимир Путин распорядился сделать неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в связи с борьбой с коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 11:59
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Говорит Москва 00:33
Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
Здоровье

Минздрав создал базу данных о заболевших коронавирусом и их контактах

Минздрав России запустил информационную систему по сбору данных о заболевших коронавирусом, госпитализированных с пневмонией и контактировавших с ними, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 04:28
Происшествия

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Здоровье

В Липецкой области выявили 4 новых случая заражения коронавирусом

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Липецкой области.
Вести Воронеж 04:05
Политика

США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование

"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
Интерфакс 03:55
Здоровье

Эксперт WWF поддержал идею запрета на весеннюю охоту на птиц в России

Запрет весенней охоты на гусей и уток следует ввести в России в этом году, а потом сделать постоянным, заявил РИА Новости эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России орнитолог Игорь Карякин.
РИА Новости 04:35
Общество

Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
RT на русском вчера в 11:23
Общество

В России выявили еще 771 случай коронавируса

За последние сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Компания 03:30
Общество

В Москве умерших с коронавирусом похоронят в закрытых гробах

В Москве умерших граждан с диагностированным коронавирусом решили хоронить в закрытых гробах, чтобы не допустить распространения инфекции.
Lenta.ru 04:39
Общество

В Нижегородской области внесены изменения режима самоизоляции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о повышенной готовности, определяющие организации и случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции.
АиФ Нижний Новгород вчера в 02:45
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Здоровье

В Нижегородской области выявлено 12 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 31 марта в Нижегородской области официального зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них один - за последние сутки.
АПН - Нижний Новгород 31 марта в 06:53
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
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Дана Борисова призналась, что работала эскортницей

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Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.
Взгляд.ру 03:06
Общество

В Красноярском крае утвердили правила самоизоляции

Граждане, которые нарушают режим самоизоляции в экстренных случаях, обязаны иметь при себе объяснительную, в которой будет указана следующая информация: ФИО, дата составления, адрес места жительства (пребывания), информация о причинах прерывания режима самоизоляции, времени возвращения к месту постоянного проживания, маршруте следования.
Городские новости. Красноярск 02:27
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Общество

Ключевые симптомы коронавируса названы

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали самый явный признак заражения коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 11:19
Экономика

Более 80 стран обратились за помощью в Международный валютный фонд

За помощью в Международный валютный фонд (МВФ) уже обратились более 80 стран мира. Они попросили свыше 20 миллиардов долларов.
Российская газета вчера в 19:14
Музыка

«Евровидение 2020» пройдет в формате онлайн-шоу

Отмененный из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 песенный конкурс «Евровидение 2020» пройдет в формате онлайн-шоу 16 мая.
Татар-информ 31 марта в 18:26
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
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В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь вчера в 01:39
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Вышел трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером

Появился трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» студии STX Entertainment. Главную роль в картине исполнил шотландец Джерард Батлер.
News.ru вчера в 08:19
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Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель

По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Pravda.Ru 03:58
Общество

На Ставрополье увеличилось до 11 число заразившихся коронавирусом

Ставрополь, 2 апреля 2020, 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек.
REGNUM 04:35
Игры

Глава Xbox: коронавирус не повлияет на релиз Series X

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что релиз Xbox Series X состоится по расписанию в конце 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19.
CyberSport.ru 00:04
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У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус

Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 02:54
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В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина

РИА Новости вчера в 14:58
Как работают Яндекс.Новости?
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