Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса". Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

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