Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. Согласно предписаниям, имеет смысл выбирать продукты с длительным сроком хранения.
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