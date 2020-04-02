Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. Согласно предписаниям, имеет смысл выбирать продукты с длительным сроком хранения.

Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина

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