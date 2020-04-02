Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. Согласно предписаниям, имеет смысл выбирать продукты с длительным сроком хранения.
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Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами из-за коронавируса

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Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов в условиях пандемии

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ТАССвчера в 21:13

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РИА Новостивчера в 20:41

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами в условиях пандемии

РБКвчера в 22:30
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Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

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Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
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Дождь 31 марта в 15:19
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