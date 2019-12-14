Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор дал россиянам советы по покупке алкоголя

Роспотребнадзор напомнил россиянам о простых правилах, которые помогут выбрать безопасные и качественные алкогольные напитки. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупке алкоголя

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Роспотребнадзор призвал внимательно относиться к выбору и употреблению алкогольной продукции

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Роспотребнадзор дал советы по выбору качественного алкоголя

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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя

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РЕН ТВ01:15

Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя

Известиявчера в 20:52
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