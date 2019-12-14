Общество
РИА НовостиРоспотребнадзор дал россиянам советы по покупке алкоголя
Роспотребнадзор напомнил россиянам о простых правилах, которые помогут выбрать безопасные и качественные алкогольные напитки. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Роспотребнадзор призвал внимательно относиться к выбору и употреблению алкогольной продукции
Агентство Москвавчера в 20:56
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Авто
Раскрыта внешность обновленного Volkswagen Teramont
Футбол
Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБа
Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на информацию о том, что 75% акций армейского клуба перейдут под контроль госкорпорации ВЭБ.
Общество
Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий паводка
Последствия паводка в Иркутской области планируется ликвидировать к августу следующего года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Кино
За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов
С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Здоровье
В Новосибирске открылся центр ядерной медицины МИБС
Армия и оружие
Истребитель F-35A ВВС Кореи «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В Сети появилось видео, на котором боевой самолет F-35A южнокорейских ВВС осуществляет уничтожение системы ПВО, являющейся гибридом российского ЗРПК «Панцирь-С1» и советского ЗРК «Куб».
Экономика
Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Авто
Обновленный Toyota Highlander появился у дилеров
Рестайлинговый Toyota Highlander построен на платформе Toyota New Global Architecture получил не только обновленный дизайн, но и также значительно прибавил в цене.
Экономика
Силуанов положительно оценил реализацию нацпроектов в Татарстане
Глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе прошедшего в Казани заседания совместной коллегии Минфина РТ, УФНС по Татарстану и Управления Федерального казначейства по РТ положительно оценил реализацию национальных проектов в регионе.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Космос
«Рози-ракетчица» отправится к МКС в кабине нового корабля Starliner
Манекен, названный "Рози-ракетчица" (Rosie the Rocketeer), будет находиться во время первого полета в кабине нового американского космического корабля Starliner, который планируется вывести на орбиту 20 декабря ракетой-носителем Atlas V.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Общество
Академика Сахарова убили отравляющим веществом: неизвестная статья Собчака
Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
Политика
В Вене завершились переговоры РФ и Украины по транзиту газа
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" завершили переговоры по газу в Вене, стороны достигли предварительных договоренностей по транзиту топлива, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медики
Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медицинские эксперты.
Наука
Самое глубокое место на суше нашли в Антарктиде
Калифорнийские ученые установили место самой глубокой точки суши - каньон, скрытый массивом ледника Денмана в восточной части Антарктиды.
Общество
В Канаде орлан хотел съесть осьминога, но моллюск дал отпор
Политика
Путин внес законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести»
Президент Владимир Путин предложил присваивать городам России почетное звание «Город трудовой доблести».
Футбол
Футболисты ЦСКА выйдут из отпуска 14 января и отправятся на сбор
Футболисты московского ЦСКА выйдут из отпуска 14 января и отправятся в Кампоамор (Испания), где пройдут зимние тренировочные сборы команды, сообщается на официальном сайте клуба.
Происшествия
В Тюмени возбудили дело после пожара в наркодиспансере
Хоккей
Шайба изуродовала лицо журналистки на хоккейном матче
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Общество
Дочерние компании Foxconn расширяют деятельность в сфере 5G
Наблюдатели отметили, что Foxconn сосредоточится в первую очередь на развитии нескольких основных секторов: цифровая медицина, электромобили и роботы, а также повышение конкурентоспособности в сфере искусственного интеллекта, коммуникационных технологиях и полупроводниках, стремясь в ближайшие 3-5 лет увеличить валовую прибыль с 6% в настоящее время до 10% в каждом из секторов.
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Музыка
Верка Сердючка спела новую песню
Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.