с чего всё началось

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов россиянам, которые хотят сохранить здоровье и бодрость. Важным показателем жизненной силы является сильный иммунитет, сказано в сообщении. Для его укрепления следует избавиться от вредных привычек, закаляться и быть спортивным.

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Происшествия СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, чьи тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.