Здоровье
Вести.RuРоспотребнадзор дал советы для поддержания иммунитета
Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов россиянам, которые хотят сохранить здоровье и бодрость. Важным показателем жизненной силы является сильный иммунитет, сказано в сообщении. Для его укрепления следует избавиться от вредных привычек, закаляться и быть спортивным.
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с чего всё началось
Для поддержания иммунитета человеку необходимы полноценное здоровое питание, хороший сон, подвижный образ жизни и закаливание, рассказали в Роспотребнадзоре по случаю Всемирного дня иммунитета, который ежегодно отмечается 1 марта.РБК02:25
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Как защитить себя от болезней и укрепить здоровье в преддверии Дня иммунитета
РГВК Дагестанвчера в 08:41
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