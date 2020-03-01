Здоровье

Вести.RuВести.RuРоспотребнадзор дал советы для поддержания иммунитета

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов россиянам, которые хотят сохранить здоровье и бодрость. Важным показателем жизненной силы является сильный иммунитет, сказано в сообщении. Для его укрепления следует избавиться от вредных привычек, закаляться и быть спортивным.
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с чего всё началось
Для поддержания иммунитета человеку необходимы полноценное здоровое питание, хороший сон, подвижный образ жизни и закаливание, рассказали
 в Роспотребнадзоре по случаю Всемирного дня иммунитета, который ежегодно отмечается 1 марта.
РБК02:25

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В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета

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Как защитить себя от болезней и укрепить здоровье в преддверии Дня иммунитета

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