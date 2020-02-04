Здоровье
ИзвестияРоспотребнадзор назвал способы предотвращения рака
Роспотребнадзор 4 февраля опубликовал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний. Ведомство напомнило, что рак возникает в результате преобразования нормальных клеток в опухолевые и может поражать любую часть организма. Вероятность возникновения онкологии увеличивается с возрастом.
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Происшествия
Организатора смертельной вечеринки в Сибири взяли под домашний арест
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Политика
На Украине анонсировали новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.
Финансы
Официальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Армия и оружие
Пленные боевики заявили о турецкой поддержке террористов в Алеппо
Как признался один из боевиков, ему заявили, что если он не согласится воевать на стороне террористов, то его семья погибнет или будет арестована.
Общество
В Китае за 10 дней построили больницу для больных коронавирусом
Музыка
Ариана Гранде установила рекорд прослушиваний на Spotify
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Фигурное катание
Алина Загитова подставила организаторов ледового шоу
Специальным приглашенным гостем была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая подставила организаторов и вызвала гнев поклонников.
Общество
«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $55
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 2,8% - до $54,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск.
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Здоровье
Запрет на массовые мероприятия в помещениях ввели по всей Бурятии
Вслед за Улан-Удэ запрет на проведение массовых мероприятий ввели во всей Бурятии.
Политика
В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства
Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
Министерство транспорта предложило уточнить случаи, при которых пассажиры железнодорожного транспорта, мешающие спокойствию других граждан, могут быть удалены из вагона.
Общество
Новый вице-мэр заявил о сужении дорог Челябинска
Чиновник рассказал, с чего начнет работу в столице Южного Урала Новый заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров, уроженец Тюмени, в последнее время работавший в Москве, намерен в первую очередь заняться сужением "излишков" городских дорог.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Общество
В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП
Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Экономика
Наталья Зубаревич объяснила, почему при профиците бюджета россиянам повышают налоги
Более подробно Зубаревич остановилась на том, почему из людей продолжают "гнать масло", когда, по ее словам, профицит федерального бюджета составил триллион рублей.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
Общество
Российским домохозяйкам предложили платить пособие
Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Хоккей
Умер 18-летний вратарь «Барыса»
View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Политика
Помпео позитивно оценил свое «турне» по странам бывшего СССР
Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позитивно оценил сотрудничество страны с Соединенными Штатами.