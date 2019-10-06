Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом

Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Роспотребнадзор дал советы, как уберечься от гриппа

URA.Ru01:36

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от ОРВИ

Известия00:56

Роспотребнадзор дал рекомендации по снижению вероятности заболевания гриппом и ОРВИ

Коммерсантъ00:49

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа

РБК00:54

Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом

RT на русском00:27

Роспотребнадзор назвал места, где можно подхватить грипп

РЕН ТВ00:12

Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом

РИА Новостивчера в 23:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Политика

Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть на фоне санкций

Премьер РФ Дмитрий Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне санкций США, не допускающих танкеры к острову.
BFM.ru вчера в 10:27
Политика

Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»

При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Общество

Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»

Московский Комсомолец 04 октября в 07:24
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости вчера в 11:44
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге в Москве

ТАСС 01:33
Политика

Сотрудник ФБР подверг допросу депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
REGNUM вчера в 19:32
Происшествия

В Сбербанке выявили причастного к утечке данных сотрудника

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что персональные данные миллионов клиентов Сбербанка могли оказаться на черном рынке.
REGNUM вчера в 13:09
Армия и оружие

SDF пригрозили Турции тотальной войной

Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 23:40
Хоккей

НХЛ. Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»

Спорт БИЗНЕС Online 01:55
Гаджеты

Новый Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera вчера в 07:11
Авто

УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели

Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс 04 октября в 07:20
Фигурное катание

Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии

Народные новости вчера в 03:59
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Политика

Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

РЕН ТВ вчера в 01:37
Общество

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Известия вчера в 19:05
Происшествия

Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича

В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс вчера в 11:30
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича

Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
REGNUM 00:23
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика

В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок

«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.
REGNUM вчера в 16:09
Политика

МИД КНДР заявил о провале переговоров с США

Переговоры Северной Кореи и США, проходившие в Стокгольме, окончились провалом, северокорейская делегация покинула встречу, не дожидаясь ее официального окончания, сообщило Yonhap News Agency.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Политика

Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента

Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
Гаджеты

Бюджетный Xiaomi Redmi 8 появился в продаже до официальной презентации

Профиль 04 октября в 13:21
Армия и оружие

Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела

Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Здоровье

О чем сигнализирует дергающийся глаз

Чтобы сократить вероятность возникновения синдрома дергающегося глаза, следует подобрать линзы либо очки, которые позволят снизить нагрузку на зрительный аппарат, пишет портал news-24.
Московский Комсомолец вчера в 22:04
Футбол

«Спартак» обретет тренера в понедельник

Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru вчера в 07:28
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

ТАСС 04 октября в 03:25
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Любови Толкалиной готовится к свадьбе

18-летняя Мария Михалкова-Кончаловская объявила о своей помолвке. Теперь единственная дочь Любови Толкалиной вовсю готовится к свадьбе.
Woman.ru вчера в 12:25
Армия и оружие

Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч

Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su 00:30
Кино

Мишель Пфайффер приехала в Москву

Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».
Россия – Культура 04 октября в 13:32
Политика

Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире

Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".
РИА Новости вчера в 22:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное