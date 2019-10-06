Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом

Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут избежать гриппа

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Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом

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