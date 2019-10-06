Здоровье
РИА НовостиРоспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
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Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Происшествия
В Чите дети нашли на улице голову расчлененной девушки
В Чите полицейские задержали предполагаемого убийцу 19-летней девушки, который в ночь на воскресенье, 6 октября, расчленил ее труп и выбросил с 12-го этажа 15-этажного дома.
РЕН ТВ 06:05
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
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Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Происшествия
В Москве задержали «мечтательного» угонщика Maybach
В Москве задержали мойщика машин, который украл из столичного отеля «Ритц-Карлтон» автомобиль Maybach и уехал кататься на нем по городу.
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ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
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Футбол
Хохлов ушел в отставку с поста главного тренера «Динамо»
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Запрет на хостелы в жилых домах, ужесточение правил перевозки детей в автобусах, увеличение НДС на пальмовое масло и одновременное снижение этого налога на ягоды и фрукты — эти и многие другие изменения вступили в силу с 1 октября.
Lenta.ru 04 октября в 10:34
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В США в результате стрельбы в баре погибли четыре человека
Четыре человека погибли после стрельбы в баре в американском Канзас-Сити (штат Миссури), пишет FOX4 со ссылкой на представителя местной полиции.
РБК 06:48
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Египет на Кубке мира
Сборная России одержала очень важную для себя победу над соперниками из Египта в Японии на проходящем сейчас в Стране восходящего солнца Кубке мира.
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В Думе хотят запретить клеить на автомобили наклейки
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«Зенит» обыграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ
РИА Новости 06:23
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Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком
ТАСС вчера в 12:57
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В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
REGNUM вчера в 16:09
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Футбол
Соболев отреагировал на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев подвел итоги встречи 12-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1), а также отреагировал на информацию об интересе со стороны «МЮ».
Матч ТВ вчера в 14:54
Общество
На Камчатке ввели красный код опасности для авиации из-за вулкана
Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) объявила для авиации "красный" код опасности.
Накануне.Ru 05:44
Футбол
Пулишич может покинуть «Челси» уже в январе
Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно из-за отсутствия игровой практики.
Матч ТВ 01:27
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Космос
NASA испытает свой первый электрический самолет
Прототип первого полностью электрического самолета X-57 Mod II прибыл в калифорнийский исследовательский центр NASA для проведения открытых испытаний.
BitCryptoNews 04 октября в 10:15
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Футбол
Дани Алвес пострадал от пчел во время матча чемпионата Бразилии
Забавный эпизод произошел на матче чемпионата Бразилии, в котором встречались «Сан-Паулу» и «Форталеза» (2:1). По ходу игры один из угловых флажков атаковал рой пчел, из-за чего арбитру пришлось прерывать игру на пять минут.
Матч ТВ 05:34
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В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
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Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания 04 октября в 12:30
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Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Cyber.sports.ru 04 октября в 10:41