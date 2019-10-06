Здоровье
РИА НовостиРоспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 04 октября в 02:47
Экономика
Отели в Гоа снизили стоимость размещения
Стоимость размещения в отелях и гостиницах снижается. Туристы будут меньше платить за размещение в этот зимний сезон.
ГЛАС.RU 04 октября в 13:49
Армия и оружие
В SDF предостерегли Турцию от операции в Сирии
Известия вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выходит замуж
В семье актрисы Любови Толкалиной ожидается счастливое событие: ее дочь от режиссера Егора Кончаловского – восемнадцатилетняя Мария - объявила о помолвке.
Суть событий вчера в 13:04
Политика
Путин посетит крупный частный порт в Тамани
Аргументы и Факты 04 октября в 08:24
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России незначительно сократились
В России сократились продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 0,2% в сентябре 2019 года.
DP.RU 04 октября в 11:42
Политика
Трамп заявил, что позвонил Зеленскому по просьбе главы минэнерго США
Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри, сообщает Axios со ссылкой на три источника.
Интерфакс вчера в 19:16
Политика
Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Интерфакс 00:43
Армия и оружие
Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч
Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su 00:30
Наука
В России создадут судно для подъема затонувших кораблей
В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.
Актуальные Новости вчера в 09:13
Политика
Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть на фоне санкций
Премьер РФ Дмитрий Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне санкций США, не допускающих танкеры к острову.
BFM.ru вчера в 10:27
Кино
Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками
Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor вчера в 22:26
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
РИА Новости 02:55
Общество
Турок поразили русские слова из 34 букв
Газета указала, что многие изучающие русский язык турки и так сталкиваются со сложностями, однако есть действительно трудные задачи — например, произнесение слов из 24 или 32 букв.
Известия вчера в 16:12
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Происшествия
Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
ТАСС вчера в 08:33
Единоборства
Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою
В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
Вести.Ru 00:13
Общество
Художник Покрас Лампас восстановил свою работу в Екатеринбурге
Художник Покрас Лампас в Екатеринбурге завершил восстановление своей работы "Супрематический крест", которая была повреждена коммунальщиками и вызвал протест местных православных активистов.
Интерфакс 02:54
Технологии
Российские истребители Су-57 испытали новый цифровой камуфляж
ВКС России продолжают испытывать новейший истребитель пятого поколения Су-57.
Военное дело вчера в 05:25
Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели
Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс 04 октября в 07:20
Политика
Медведев оценил сравнение Зеленского с Моникой Левински
Глава российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал сравнение президента Украина Владимира Зеленского с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, оказавшейся в центре сексуального скандала с 42-м президентом США Биллом Клинтоном в 1998 году.
Взгляд.ру вчера в 11:55
Религия
Что категорически нельзя делать в день святой Раисы 6 октября
В день святой мученицы Раисы (Ираиды) Александрийской категорически возбраняется брать взаймы, а также отдавать ранее заимствованные у кого-то суммы денег.
Московский Комсомолец 01:00
Происшествия
Трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП на Урале
В результате три девочки, трех, шести и 11 лет, находившихся в Mitsubishi, получили серьезные травмы головы и конечностей.
Интерфакс - Россия 02:48
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт 04 октября в 09:13
Политика
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09