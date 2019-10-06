Здоровье
РИА НовостиРоспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
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Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета 04:28
Политика
Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Интерфакс 00:43
Политика
МИД Ирана не стал подтверждать скорое освобождение Юлии Юзик
Информация о скором освобождении журналистки Юлии Юзик, которую задержали в Иране, не была подтверждена в МИД республики.
Радио Комсомольская правда вчера в 08:48
Происшествия
В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.
Газета.Ru 02:58
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
Футбол
Урал — Зенит 0:2 (Перерыв)
Мойка78 00:01
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Гаджеты
Последнее обновление Windows 10 сломало меню «Пуск»
Несколько дней назад корпорация Microsoft в очередной раз обновила ОС Windows 10, исправив проблему с печатью на принтерах.
OAnews 04:11
Финансы
Экономист назвал самую большую опасность для рубля
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал четвертый квартал на минорной ноте.
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие
Испытания авиабомбы «Дрель» могут сорваться из-за непогоды
Государственные испытания новой авиабомбы «Дрель» планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за непогоды, вероятно, этого сделать не удастся.
News.ru 02:22
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Общество
Во Владивостоке над новым танкером «Михаил Лазарев» поднят флаг России
Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на новом танкере ледового класса Arc7 "Михаил Лазарев", принадлежащем компании "Совкомфлот", состоялась у причала Морского вокзала во Владивостоке.
ТАСС вчера в 22:55
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Кино
Мартин Скорсезе не считает фильмы Marvel настоящим кино
Политика Сегодня 04:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ
Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
Lisa.ru 04 октября в 12:17
Происшествия
МЧС подтвердило возгорание в здании МИД России
В МЧС РФ подтвердили информацию о возгорании в здании МИД РФ в Москве, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 16:18
Наука
В России создадут судно для подъема затонувших кораблей
В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.
Актуальные Новости вчера в 09:13
Наука
В Татарстане обнаружен возбудитель средневековой чумы
Древнейший штамм чумной палочки Yersinia pestis, которая стала виновницей средневековой пандемии в Европе, нашли в окрестностях города Лаишево, сообщается в журнале Nature Communications.По мнению ученых, чума проникла в Европу из современного Татарстана, а в эту местность ее могли завезти из Азии.
UfaTime.ru 03 октября в 06:59
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 04 октября в 06:51
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Волейбол
Российские волейболисты победили египтян на Кубке мира
Весь спорт 02:57
Футбол
Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ 00:31
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости 04 октября в 21:35