Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.

Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком

Политика Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Число блокировок в рунете снизилось Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Культура Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул» Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.

Общество Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.

Общество РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Культура Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.

Общество В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Шоу-бизнес Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти из союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.