Здоровье
REGNUMРоспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком
Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
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«Высказывания в воздух». Онколог назвал наивными советы Роспотребнадзора
Национальная служба новостей02:36
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В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
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В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа
Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
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Минздрав России готовится к масштабному распространению коронавируса
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Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП
Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
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"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
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Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Общество
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Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
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РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
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Полиция пресекла деятельность преступного сообщества, участников которого подозревают в мошенничестве при продаже автомобилей.
Армия и оружие
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В массовке планируется задействовать до 200 человек из числа прибывших на место родственников представителей «Белых касок» и боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Культура
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Здоровье
Зараженный коронавирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку
В Забайкалье житель Китая, попавший в больницу с коронавирусом, идёт на поправку.
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Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных
Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
Общество
В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса
Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка
Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти из союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
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Сайт kp.ru писал, что ранее похожую позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.
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Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
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