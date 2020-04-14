Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции

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