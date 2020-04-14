Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
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Общество
В Татарстане выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом
По официальным данным на 14 апреля, в республике Татарстан выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусной инфекции за последние сутки.
Kazanfirst.ru 03:34
Происшествия
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
Общество
У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус
Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек
Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе.
REGNUM 04:20
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:37
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребенка
Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в инстаграме рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
Экономика
Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита
Согласно исследованию, Ямало-Ненецкий автономный округ стал самым закредитованным — в этом регионе кредиты выплачивают 72,7% респондентов.
РБК 12 апреля в 17:00
Общество
Китай проводит клинические испытания трех вакцин от коронавируса
17 марта власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний первой в стране вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
ТАСС 04:09
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
Оказывается, 15 лет назад Рыбин вложил деньги в детский спортивный комплекс. Правда оказалось, что он никому не нужен.
Uznayvse.ru вчера в 05:53
Политика
Источник сообщил, что РФ в апреле заложит шесть боевых кораблей
Россия, несмотря на ситуацию с коронавирусом, намерена в конце апреля заложить на разных верфях шесть крупных боевых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:35
Политика
Трамп заявил об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 577 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 23 тысяч человек.
Российская газета вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке
В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
Наука
Об уязвимости курильщиков к коронавирусу COVID-19 рассказали
В результате эксперты пришли к выводу, что в образцах людей с болезнью легких и курильщиков оказалось заметно больше белка, через который коронавирус проникает в организм.
МедиаПоток 11 апреля в 08:31
Здоровье
На Среднем Урале подтверждено ещё семь случаев заражения коронавирусом
Екатеринбург, 13 апреля 2020, 10:57 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили информацию о ещё семи случаях заражения новым коронавирусом в регионе.
REGNUM вчера в 03:57
Происшествия
В Коврове умер еще один пациент с коронавирусом
27 марта в Коврове скончался мужчина 1971 года рождения, 11 апреля, в Петушках – две женщины 1940 и 1965 годов рождения.
ГТРК Владимир 03:48
Общество
В Татарстане ввели самоизоляцию для приехавших из Москвы и Петербурга
Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о самоизоляции граждан, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
Моя Москва.онлайн 04:01
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
Глава экспертной группы по лечению коронавирусной инфекции Чжан Вэньхун предсказал, что мир ждёт вторая волна COVID-19.
Карелинформ вчера в 09:43
Транспорт
В автобусах Южно-Сахалинска пассажиров обязали носить маски
Пассажирам общественного транспорта в Южно-Сахалинске необходимо будет носить медицинские маски, 14 апреля сообщает пресс-служба городской мэрии.
ИА Красная Весна 03:17
Происшествия
СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
Общество
В Москве около 7 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся на дому
Около 7 тыс. человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому в Москве.
ТАСС 04:29
Транспорт
В столичном метро временно закрыли вестибюли 20 станций
С сегодняшнего дня московская подземка временно закрыла на вход и выход вестибюли 20 станций.
Российская газета 02:35
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Общество
В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом
Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
Экономика
Российские банки выдали в марте рекордное количество кредитов
Объем выданных розничных кредитов вырос в марте на 22% в годовом выражении до 920,6 миллиарда руб.
Вести.Ru 03:55
Политика
Путин участвует во встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции
Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, по итогам планируется принятие совместного документа.
ТАСС 04:25
Происшествия
В Курской области выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус в минувшие сутки выявлен еще у 15 жителей Курской области, где в воскресенье скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом, сообщила администрация региона.
РИА Новости вчера в 04:38
Энергетика
Китай покупает российский газ по самой высокой цене
Зимой этого года Китай покупал российский газ по самой высокой цене.
Евразия Daily 04:39
Футбол
Семак следит за тренировкой игроков «Зенита» в онлайн-режиме
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с помощью смартфона следит за тренировкой игроков команды.
Спорт-Экспресс вчера в 05:35