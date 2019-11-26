Общество
КоммерсантъРоспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани. Заранее к распродажам почти никто не готовится, но 60% респондентов просматривают в интернете выгодные предложения.
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с чего всё началось
В преддверии чёрной пятницы Роспотребнадзор дал рекомендации российским покупателям, как не стать жертвой мошенников, сообщение размещено на сайте ведомства.Life.ruвчера в 21:45
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«Черная пятница» — это раскрученный медийный праздник»: эксперты о дне больших скидок
Радио Комсомольская правдавчера в 09:37
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Общество
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Наука
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Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
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