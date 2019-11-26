Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани. Заранее к распродажам почти никто не готовится, но 60% респондентов просматривают в интернете выгодные предложения.
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В преддверии чёрной пятницы Роспотребнадзор дал рекомендации российским покупателям, как не стать жертвой мошенников, сообщение размещено на сайте ведомства
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Life.ruвчера в 21:45

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В Роспотребнадзоре дали советы покупателям перед «черной пятницей»

Газета.Ru00:42

Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»

РБКвчера в 23:45

«Черная пятница» — это раскрученный медийный праздник»: эксперты о дне больших скидок

Радио Комсомольская правдавчера в 09:37

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Коммерсантъвчера в 21:58

Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в «черную пятницу»

РИА Новостивчера в 20:50

Роспотребнадзор дал советы по покупкам перед чёрной пятницей

Life.ruвчера в 21:45

Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в «черную пятницу»

URA.Ruвчера в 23:21
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Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил фотографии Анастасии Заворотнюк из соцсети

Evo-rus.com 24 ноября в 06:51
Спорт

Источник в WADA: сборную России лишат участия в Олимпиаде-2020

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства возражает против участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2020 года.
Вести.Ru вчера в 14:30
Политика

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РИА Новости 02:15
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество

Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна РФ на митинге

Судья Соломбальского районного суда Архангельска Инна Уткина назначила штраф в размере 2 тыс. рублей экоактивистке Анне Вешкурцевой, выступающей против размещения мусорного полигона на станции Шиес.
Znak.com 00:50
Происшествия

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Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.
РБК 01:33
Гаджеты

Huawei начала продажи в России первого смартфона без сервисов Google

Huawei 25 ноября запускает в России продажи флагманского смартфона Mate 30 Pro — первого без сервисов Google, рассказал «Коммерсанту» собеседник, знакомый с планами компании.
Forbes вчера в 02:58
Политика

Мень станет главой «Российского экологического оператора»

Напомним, что Михаил Мень является бывшим главой Минстроя РФ, экс-губернатором Ивановской области.
The Moscow Post вчера в 06:36
Происшествия

УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете

РИА Новости вчера в 05:26
Армия и оружие

Минобороны заявило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Сирии

По информации ведомства, провокация готовится в Идлибской зоне деэскалации.
Lenta.ru вчера в 22:45
Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе приблизилась к эпидпорогу

По данным регионального Управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области находился на уровне эпидемического порога, характерного для данного периода года.
IvanovoNews вчера в 07:47
Общество

В ЛДПР предложили выплачивать дольщикам процент со счетов эскроу

В Госдуму внесли законопроект ЛДПР, предлагающий отчислять дольщикам проценты с денег, хранящихся на счетах эскроу.
Парламентская газета 01:44
Технологии

Mail.ru Group запустит единую систему авторизации для своих сервисов

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Sostav.ru вчера в 07:35
Космос

Астрономы создали первую глобальную карту Титана, луны Сатурна

Явное отсутствие кратеров указывает на сравнительную молодость поверхности. Карта должна помочь исследователям больше узнать об этой луне.
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Политика

Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку

Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
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Назальные спреи, в свою очередь, не принесут большой пользы и могут спровоцировать привыкание организма к препарату.
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Происшествия

В Волгоградской области загорелся склад с лакокрасочными материалами

Пожарные тушат склад с лакокрасочными материалами площадью три тысячи квадратных метров в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Роскосмос установит на Луне телескопы для отслеживания опасных комет

Исполнительный директор государственного предприятия Роскосмос по перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что в ближайшем будущем на земном спутнике установят несколько телескопов.
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Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение серийному кинофильму режиссёра Ильи Хржановского «Дау».
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Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.
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Общество

Около 15% дизельного топлива в России оказалось поддельным

Дизельное топливо в России оказалось самым фальсифицируемым. Доля его подделки составила 15%, сообщили «Известиям» в Росстандарте.
Известия вчера в 18:05
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Сборку рибосомы впервые удалось наблюдать в реальном времени

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В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
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В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей

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В полиции рассказали о драке фанатов с игроками воронежского «Факела»

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Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
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Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
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Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
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«Газпром» начал строительство Центра по производству спутников

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