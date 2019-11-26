Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани. Заранее к распродажам почти никто не готовится, но 60% респондентов просматривают в интернете выгодные предложения.

Экономика РФПИ: Россия и Китай обсуждают 70 проектов на 112 миллиардов долларов Межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству и Российско-китайский консультационный комитет предпринимателей рассматривают 70 проектов на общую сумму 112 миллиардов долларов, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Общество В России усилились эмиграционные настроения Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.

Спорт Песков опроверг встречу спортивных руководителей с президентом Администрация президента не планирует проводить круглый стол по обсуждению спортивных вопросов, в частности с возможным введением (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов.

Общество Плетнева высказалась за выходной 31 декабря В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.

Общество Кремль закроют для учений по пресечению терактов и пожаров "В ходе учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - говорится в сообщении ФСО.

Музыка Лобода снялась в новом клипе Линдеманна Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Происшествия Пожар на складе в Волгоградской области ликвидировали Пожарные ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочных материалов в Городищенском районе Волгоградской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС во вторник, 26 ноября.

Здоровье Заболеваемость ОРВИ в Адыгее находится на неэпидемическом уровне По данным республиканского управления Роспотребнадзора, среди населения республики Адыгея зарегистрировано 454 случая острых респираторных вирусных инфекций, случаи гриппа не зарегистрированы, показатель заболеваемости составил 10 на 10 тысяч населения, что ниже уровня недельного эпидемического порога на 74,2%.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Экономика В России ущерб от преступности с начала года вырос на 15% Общий ущерб от преступлений в России с начала года вырос на 15% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Космос Обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами Группа ученых, представляющих Геттингенский университет, обнаружили, что в галактике NGC 6240, расположенной в созвездии Змееносца, находится сразу три сверхмассивных черных дыры, две из которых в десятки раз превышает массу аналогичного объекта в центре Солнечной системы.