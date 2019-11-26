Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани. Заранее к распродажам почти никто не готовится, но 60% респондентов просматривают в интернете выгодные предложения.
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Роспотребнадзор дал советы покупателям перед «чёрной пятницей»

RT на русском02:02

В Роспотребнадзоре дали советы покупателям перед «черной пятницей»

Газета.Ru00:42

Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в «черную пятницу»

РИА Новостивчера в 20:50

Закупиться в «чёрную пятницу» без вреда для кошелька - советы Роспотребнадзора

Царьградвчера в 22:01

Роспотребнадзор дал советы россиянам в преддверии «черной пятницы»

Невские Новостивчера в 21:54

Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»

РБКвчера в 23:45

«Черная пятница» — это раскрученный медийный праздник»: эксперты о дне больших скидок

Радио Комсомольская правдавчера в 09:37
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Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Экономика

РФПИ: Россия и Китай обсуждают 70 проектов на 112 миллиардов долларов

Межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству и Российско-китайский консультационный комитет предпринимателей рассматривают 70 проектов на общую сумму 112 миллиардов долларов, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости 03:19
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей

Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Российская газета вчера в 15:16
Политика

Алиханов оправдал слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "не имел в виду ничего плохого", называя регион "своим", белорусским.
Газета.Ru 01:11
Политика

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
RT на русском вчера в 18:44
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.
Интерфакс 04:25
Спорт

Песков опроверг встречу спортивных руководителей с президентом

Администрация президента не планирует проводить круглый стол по обсуждению спортивных вопросов, в частности с возможным введением (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов.
BFM.ru 03:48
Космос

Компания Boeing подготовила корабль Starliner к первому полёту к МКС

REGNUM 23 ноября в 02:14
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
РИА Новости 03:46
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 04:49
Общество

Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
BFM.ru вчера в 08:17
Общество

Кремль закроют для учений по пресечению терактов и пожаров

"В ходе учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - говорится в сообщении ФСО.
Российская газета 03:45
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Армия и оружие

В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Интерфакс 04:30
Шоу-бизнес

Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт

OvideO.ru 02:11
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Авто

Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ

Эксперты «АвтоСТАТ» составили ТОП-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ.
Автоновости дня вчера в 07:16
Музыка

Лобода снялась в новом клипе Линдеманна

Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Культуромания 24 ноября в 01:46
Происшествия

Пожар на складе в Волгоградской области ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочных материалов в Городищенском районе Волгоградской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС во вторник, 26 ноября.
Известия 04:56
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Он бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку.
Интерфакс 03:34
Общество

Бывшие члены правления EuRoPol GAZ задержаны за заключение невыгодных контрактов с РФ

Бывшие члены правления EuRoPol GAZ задержаны в Польше по обвинениям в заключении невыгодных контрактов на доставку российского газа, сообщает генеральная прокуратура.
ПРАЙМ 04:28
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Адыгее находится на неэпидемическом уровне

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, среди населения республики Адыгея зарегистрировано 454 случая острых респираторных вирусных инфекций, случаи гриппа не зарегистрированы, показатель заболеваемости составил 10 на 10 тысяч населения, что ниже уровня недельного эпидемического порога на 74,2%.
Адыгея Сегодня вчера в 04:11
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 03:32
Экономика

В России ущерб от преступности с начала года вырос на 15%

Общий ущерб от преступлений в России с начала года вырос на 15% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
РИА Новости 04:47
Космос

Обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами

Группа ученых, представляющих Геттингенский университет, обнаружили, что в галактике NGC 6240, расположенной в созвездии Змееносца, находится сразу три сверхмассивных черных дыры, две из которых в десятки раз превышает массу аналогичного объекта в центре Солнечной системы.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям настроить автоматическое удаление отправленных сообщений.
Lenta.ru 04:58
Общество

Отступившее на 100 метров Азовское море вернулось в привычные берега

Пока же ветер утих, и уровень моря в этом районе восстановился. Подробнее: "Азовское море отступило от берега на 100 метров"
Московский Комсомолец 05:14
Кино

Выход «Годзиллы против Конга» перенесли на восемь месяцев

Киностудия Warner Bros. отложила выход картины «Годзилла против Конга» на восемь месяцев ― с марта 2020-го на ноябрь того же года, пишет Variety.
Афиша Daily 03:57
Происшествия

Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию

Российская газета вчера в 11:02
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Известия вчера в 11:27
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