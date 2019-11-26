Общество
КоммерсантъРоспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани. Заранее к распродажам почти никто не готовится, но 60% респондентов просматривают в интернете выгодные предложения.
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«Черная пятница» — это раскрученный медийный праздник»: эксперты о дне больших скидок
Радио Комсомольская правдавчера в 09:37
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Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Экономика
РФПИ: Россия и Китай обсуждают 70 проектов на 112 миллиардов долларов
Межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству и Российско-китайский консультационный комитет предпринимателей рассматривают 70 проектов на общую сумму 112 миллиардов долларов, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей
Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Политика
Алиханов оправдал слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "не имел в виду ничего плохого", называя регион "своим", белорусским.
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
Общество
В России усилились эмиграционные настроения
Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.
Спорт
Песков опроверг встречу спортивных руководителей с президентом
Администрация президента не планирует проводить круглый стол по обсуждению спортивных вопросов, в частности с возможным введением (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов.
Космос
Компания Boeing подготовила корабль Starliner к первому полёту к МКС
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Плетнева высказалась за выходной 31 декабря
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Общество
Кремль закроют для учений по пресечению терактов и пожаров
"В ходе учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - говорится в сообщении ФСО.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Армия и оружие
В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных
В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Авто
Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ
Эксперты «АвтоСТАТ» составили ТОП-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе Линдеманна
Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Происшествия
Пожар на складе в Волгоградской области ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочных материалов в Городищенском районе Волгоградской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС во вторник, 26 ноября.
Происшествия
В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку
Крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Он бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку.
Общество
Бывшие члены правления EuRoPol GAZ задержаны за заключение невыгодных контрактов с РФ
Бывшие члены правления EuRoPol GAZ задержаны в Польше по обвинениям в заключении невыгодных контрактов на доставку российского газа, сообщает генеральная прокуратура.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Адыгее находится на неэпидемическом уровне
По данным республиканского управления Роспотребнадзора, среди населения республики Адыгея зарегистрировано 454 случая острых респираторных вирусных инфекций, случаи гриппа не зарегистрированы, показатель заболеваемости составил 10 на 10 тысяч населения, что ниже уровня недельного эпидемического порога на 74,2%.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11
Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Экономика
В России ущерб от преступности с начала года вырос на 15%
Общий ущерб от преступлений в России с начала года вырос на 15% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Космос
Обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами
Группа ученых, представляющих Геттингенский университет, обнаружили, что в галактике NGC 6240, расположенной в созвездии Змееносца, находится сразу три сверхмассивных черных дыры, две из которых в десятки раз превышает массу аналогичного объекта в центре Солнечной системы.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям настроить автоматическое удаление отправленных сообщений.
Общество
Отступившее на 100 метров Азовское море вернулось в привычные берега
Пока же ветер утих, и уровень моря в этом районе восстановился. Подробнее: "Азовское море отступило от берега на 100 метров"
Кино
Выход «Годзиллы против Конга» перенесли на восемь месяцев
Киностудия Warner Bros. отложила выход картины «Годзилла против Конга» на восемь месяцев ― с марта 2020-го на ноябрь того же года, пишет Variety.
Происшествия
Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию
Общество