Общество

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор дал советы по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала о том, как правильно пользоваться мобильным телефоном. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте
 опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
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