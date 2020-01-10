с чего всё началось

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала о том, как правильно пользоваться мобильным телефоном. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Общество Штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ могут ввести в России Правительство России намерено внести в Госдуму законопроект о введении в стране штрафов за завышение стоимости услуг ЖКХ для ресурсоснабжающих организаций, сообщают «Известия».

Общество Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского финансирования Гарри и Меган объяснил это тем, что с одной стороны смогут воспитывать сына в уважении к королевском традициям, а с другой стороны получат пространство для создания своей новой благотворительной организации.

Политика ПЦУ: отзыв подписи Филарета не изменит статуса «новой церкви» Украины Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины (ПЦУ), "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря заявил в пятницу, что отзыв подписи раскольника Филарета Денисенко под постановлением о слиянии церквей в "новую церковь" не повлияет на ее статус, поскольку постановление помесного собора не является договором или соглашением, которое можно разорвать.

Экономика «Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.

Экономика Система быстрых платежей стала платной С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.

Политика Помпео посетит Украину в конце января "Собеседники согласовали график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео на Украину в конце января, который был перенесен с 3 января", - отметили в преcc-службе.

Общество Главного редактора «Урюпинской правды» решили не увольнять Напомним, что местное журналистское сообщество поддержало товарища, 18 главных редакторов районных газет направили обращение в обладминистрацию за восстановление Шушлебиной в должности.

Политика Пушков прокомментировал слова Киева о потерях из-за «Турецкого потока» Напомним, что слова Пушкова стали ответом на заявление главы «Оператора ГТС Украины», что Киев не будет получать порядка 450 миллионов долларов в год из-за запуска «Турецкого потока».

Футбол Кашшаи назначен руководителем департамента судейства РФС Экс-арбитр из Венгрии Виктор Кашшаи возглавил департамент судейства РФС, сменив на данном посту Александра Егорова, который ушел в отставку в конце прошлого года, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Интернет Пользователи гаджетов на Android подверглись атаке нового вируса Эксперты из «Лаборатории Касперского» обнаружили нового троянца, который рассылает рекламные объявления, устанавливает приложения и оставляет отзывы от имени владельцев гаджетов на операционной системе Android без их ведома.

Энергетика Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.

Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.