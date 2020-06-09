Общество
МедиаПотокРоспотребнадзор дал советы по получению микрозаймов
Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как безопасно получить микрозайм, в том числе для помощи пострадавшему от пандемии бизнесу. Эксперты призывают не обращаться в организации, которые выдают микрозаймы слишком быстро.
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Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Газета.Ru вчера в 12:08
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Кино
Кеннет Брана не смог указать на главного злодея в фильме «Довод»
Британо-ирландский актер театра и кино Кеннет Брана, исполнивший одну из главных ролей в фильме Кристофера Нолана Довод, сомневается, играет ли он антагониста или нет.
iReactor вчера в 12:49
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
Происшествия
Известные адвокаты отказались защищать Ефремова
Адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский, защищавшие многих известных спортсменов и актеров, отказались защищать артиста Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в Москве, 9 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 07:55
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
Известия вчера в 07:19
Космос
В ОКБ «Факел» испытали плазменные двигатели в паре
Плазменные двигатели, наряду с ионными, применяются в качестве маршевых или маневровых на космических аппаратах самого разного назначения.
Популярная механика 08:44
Кино
Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
Экономика
Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%
Сбербанк прогнозирует меньшее снижение российского ВВП, чем ожидают Банк России и правительство.
ТАСС 08:40
Хоккей
«Авангард» выступил с заявлением по поводу обысков у Сушинского
Пресс-служба «Авангарда» выступила с заявлением по поводу обысков в доме Максима Сушинского.
Нева Спорт 08:36
Общество
Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании
Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания вчера в 10:27
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Политика
Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
Наука
В СМИ появилась информация о случаях скрещивания людей и животных
Evo-rus.com вчера в 08:52
Происшествия
Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж
Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Происшествия
Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:19
Единоборства
Осужденный Дацик проведет бой с Александром Емельяненко
Супруга бойца MMA Вячеслава Дацика Виктория анонсировала бой ее мужа с соотечественником Александром Емельяненко.
РЕН ТВ 05:49
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава России оценила, как Смоленская область борется с COVID-19
Главный инфекционист Минздрава РФ отметила, что ей всегда приятно бывать на Смоленской земле, так здесь «комфортно работать».
Рабочий путь (г. Смоленск) 08:44
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение к сексу спортсменки
Напомним, ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
Здоровье
В Курске с 1 июля возобновят плановую медпомощь
При нормальном развитии ситуации есть надежда, что с 1 июля постепенно возобновят полноценную работу все поликлиники Курской области.
Kurskcity.ru 06:52
Технологии
«ВКонтакте» запустила технологию распознавания аудиосообщений
"ВКонтакте" создала технологию распознавания аудиосообщений, благодаря которой пользователи получили возможность читать полученные голосовые сообщения.
ТАСС 06:18
Космос
Звезда RZ Piscium имеет звездный спутник с низкой массой
AstroNews.ru вчера в 15:37
Общество
Архангельские власти приступили к закрытию проекта «Шиес»
Ранее, 8 мая текущего года, правительство Архангельской области направило в адрес ООО «Технопарк» письмо с предложением расторгнуть указанное соглашение по соглашению сторон.
REGNUM 08:14
Общество
В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня
Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Происшествия
В семье погибшего в ДТП с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье.
РЕН ТВ 07:09