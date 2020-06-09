Общество

МедиаПотокМедиаПотокРоспотребнадзор дал советы по получению микрозаймов

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как безопасно получить микрозайм, в том числе для помощи пострадавшему от пандемии бизнесу. Эксперты призывают не обращаться в организации, которые выдают микрозаймы слишком быстро.
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как безопасно оформить микрозаем

Вечерняя Москва03:32

Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов

Известиявчера в 22:14

Роспотребнадзор пояснил, чего опасаться при оформлении микрозаймов

News.ruвчера в 23:03

Роспотребнадзор дал советы по оформлению микрозаймов в период пандемии

РБК02:04

Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов во время пандемии

Коммерсантъвчера в 21:52

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кредитных организаций

RT на русскомвчера в 21:19

Роспотребнадзор призвал избегать организаций, выдающие микрозаймы слишком быстро

ТАССвчера в 20:48
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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Газета.Ru вчера в 12:08
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Происшествия

Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжелую часть статьи

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В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
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iReactor вчера в 12:49
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Общество

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Происшествия

Известные адвокаты отказались защищать Ефремова

Адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский, защищавшие многих известных спортсменов и актеров, отказались защищать артиста Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в Москве, 9 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 07:55
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

Известия вчера в 07:19
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Космос

В ОКБ «Факел» испытали плазменные двигатели в паре

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Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
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Экономика

Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

Сбербанк прогнозирует меньшее снижение российского ВВП, чем ожидают Банк России и правительство.
ТАСС 08:40
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Хоккей

«Авангард» выступил с заявлением по поводу обысков у Сушинского

Пресс-служба «Авангарда» выступила с заявлением по поводу обысков в доме Максима Сушинского.
Нева Спорт 08:36
Общество

Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании

Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Политика

Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок

Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
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Наука

В СМИ появилась информация о случаях скрещивания людей и животных

Evo-rus.com вчера в 08:52
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Происшествия

Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж

Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
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Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Армия и оружие

США испытывают в Сирии новый вид прицелов для стрелкового оружия

Газета.Ru 08:14
Единоборства

Осужденный Дацик проведет бой с Александром Емельяненко

Супруга бойца MMA Вячеслава Дацика Виктория анонсировала бой ее мужа с соотечественником Александром Емельяненко.
РЕН ТВ 05:49
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Здоровье

Главный инфекционист Минздрава России оценила, как Смоленская область борется с COVID-19

Главный инфекционист Минздрава РФ отметила, что ей всегда приятно бывать на Смоленской земле, так здесь «комфортно работать».
Рабочий путь (г. Смоленск) 08:44
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение к сексу спортсменки

Напомним, ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
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Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
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Здоровье

В Курске с 1 июля возобновят плановую медпомощь

При нормальном развитии ситуации есть надежда, что с 1 июля постепенно возобновят полноценную работу все поликлиники Курской области.
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«ВКонтакте» запустила технологию распознавания аудиосообщений

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Звезда RZ Piscium имеет звездный спутник с низкой массой

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Общество

Архангельские власти приступили к закрытию проекта «Шиес»

Ранее, 8 мая текущего года, правительство Архангельской области направило в адрес ООО «Технопарк» письмо с предложением расторгнуть указанное соглашение по соглашению сторон.
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В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
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Происшествия

В семье погибшего в ДТП с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье.
РЕН ТВ 07:09
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