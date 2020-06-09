Экономика
МедиаПотокРоспотребнадзор дал советы по получению микрозаймов
Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как безопасно получить микрозайм, в том числе для помощи пострадавшему от пандемии бизнесу. Эксперты призывают не обращаться в организации, которые выдают микрозаймы слишком быстро.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 18:20, Ашберн
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 14:38
Общество
В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
Здоровье
Врач рассказала, кому нельзя мороженое
Кашубина рассказала в беседе с радио Sputnik, что для здоровых людей особых противопоказаний к употреблению мороженого нет.
Ореанда-Новости 01:29
Гаджеты
Инсайдеры: NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 3090
NVIDIA готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 3090. Об этом сообщил портал igor'sLAB со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru 17:31
Общество
Часть жителей России может лишиться пенсий из-за инициативы Минтруда
Министерство труда и социальной защиты России планирует ужесточить условия выплаты страховых и накопительных пенсий иностранным гражданам, проживающим на территории страны.
Дни.ру 13:00
Происшествия
На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
Интерфакс 15:05
Наука
Искусственный мозг тоже нуждается во сне
Исследователи применяли к нейросети Гауссовский шум режим, который сопоставим с медленным сном по аналогии с человеческим мозгом так как исследовательская группа обнаружила, что после продолжительных периодов обучения искусственный интеллект стал работать медленнее.
МонаВиста вчера в 12:43
Происшествия
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым сказал, чем шокирован больше всего
Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве, заявил, что артист должен понести наказание.
Взгляд.ру 14:26
Киберспорт
Valve удалила из Battle Pass 2020 достижение за серию ставок
Список основных изменений: из Battle Pass удалено достижение за серию ставок и возвращено достижение за сборку героев в боковой лавке; из списка наград в боковой лавке убран билет для участия в боевом состязании; игрокам начислено некоторое количество золота в боковой лавке.
CyberSport.ru 02:41
Политика
Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону
Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
Футбол
«Краснодар» интересуется 17-летним бразильцем
LiveSport.ru 07 июня в 09:52
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре
Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru 16:51
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Общество
Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы
Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
Происшествия
В Петербурге в автосалоне хоккеиста Сушинского прошли обыски
Российская газета 07:15
Армия и оружие
Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару
Крупная колонна военной техники вооруженных сил Египта вошла на территорию Ливии для помощи Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Российский Диалог 07 июня в 14:17
Энергетика
Минск потребовал от России пересмотра цен на газ
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости 12:14
Наука
Негативное мышление увеличивает риск развития деменции
Взятые вместе с другими исследованиями, которые связывают депрессию и тревогу с риском развития деменции, мы ожидаем, что хронические негативные стереотипы мышления в течение длительного периода времени могут увеличить риск развития деменции.
Evo-rus.com 03:05
Игры
«Скайрим» на максималках – появилась демонстрация TESV: Skyrim с почти четырьмя сотнями модов
Пользователь Reddit под ником 955StarPooper провёл занятный эксперимент и установил на Skyrim Special Edition почти четыре сотни модов, чтобы улучшить внешний вид проекта.
Городской портал Новый Нижний 13:00
Общество
В Холмском районе за пять лет планируют ликвидировать ветхое жилье
РИА Сахалин-Курилы 03:07
Футбол
Чем занимался Аленичев после ухода из «Енисея». У тренера сорвались стажировки в «Наполи» и «Аталанту»
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, чем занимался последний год. Специалист летом 2019 года покинул «Енисей».
Спорт-Экспресс 17:35
Происшествия
Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского
Полицейские остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя.
Кавказ Пост 14:42
Общество
В Москве умерли еще 56 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:25
Политика
«Единая Россия» выдвинула Богомаза кандидатом в брянские губернаторы
Сегодня, 9 июня, состоялось заседание Президиума Генсовета партии «Единая Россия», на котором принято решение о выдвижении нескольких действующих губернаторов на сентябрьские выборы на от партии.
Новая жизнь (Клетнянский район) 11:29
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05