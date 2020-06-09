Экономика

МедиаПотокМедиаПотокРоспотребнадзор дал советы по получению микрозаймов

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как безопасно получить микрозайм, в том числе для помощи пострадавшему от пандемии бизнесу. Эксперты призывают не обращаться в организации, которые выдают микрозаймы слишком быстро.
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Роспотребнадзор дал советы по оформлению микрозаймов в период пандемии

РБК02:04

Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов во время пандемии

Коммерсантъвчера в 21:52

Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов

Известиявчера в 22:14

Роспотребнадзор дал советы по выбору кредитных организаций

Вечерняя Москвавчера в 22:10

Роспотребнадзор пояснил, чего опасаться при оформлении микрозаймов

News.ruвчера в 23:03

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кредитных организаций

RT на русскомвчера в 21:19

Роспотребнадзор призвал избегать организаций, выдающие микрозаймы слишком быстро

ТАССвчера в 20:48
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Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 14:38
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Общество

В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
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Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
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Здоровье

Врач рассказала, кому нельзя мороженое

Кашубина рассказала в беседе с радио Sputnik, что для здоровых людей особых противопоказаний к употреблению мороженого нет.
Ореанда-Новости 01:29
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Гаджеты

Инсайдеры: NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 3090

NVIDIA готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 3090. Об этом сообщил портал igor'sLAB со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru 17:31
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Политика

Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

РБК 15:30
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Общество

Часть жителей России может лишиться пенсий из-за инициативы Минтруда

Министерство труда и социальной защиты России планирует ужесточить условия выплаты страховых и накопительных пенсий иностранным гражданам, проживающим на территории страны.
Дни.ру 13:00
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Происшествия

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
Интерфакс 15:05
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Наука

Искусственный мозг тоже нуждается во сне

Исследователи применяли к нейросети Гауссовский шум режим, который сопоставим с медленным сном по аналогии с человеческим мозгом так как исследовательская группа обнаружила, что после продолжительных периодов обучения искусственный интеллект стал работать медленнее.
МонаВиста вчера в 12:43
34
Происшествия

Брат погибшего в ДТП с Ефремовым сказал, чем шокирован больше всего

Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве, заявил, что артист должен понести наказание.
Взгляд.ру 14:26
8
Киберспорт

Valve удалила из Battle Pass 2020 достижение за серию ставок

Список основных изменений: из Battle Pass удалено достижение за серию ставок и возвращено достижение за сборку героев в боковой лавке; из списка наград в боковой лавке убран билет для участия в боевом состязании; игрокам начислено некоторое количество золота в боковой лавке.
CyberSport.ru 02:41
Политика

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
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Футбол

«Краснодар» интересуется 17-летним бразильцем

LiveSport.ru 07 июня в 09:52
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
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Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
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Происшествия

Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
4
Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

Газета.Ru 16:51
1
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
30
Общество

Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы

Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
23
Происшествия

В Петербурге в автосалоне хоккеиста Сушинского прошли обыски

Российская газета 07:15
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Армия и оружие

Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару

Крупная колонна военной техники вооруженных сил Египта вошла на территорию Ливии для помощи Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Российский Диалог 07 июня в 14:17
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Энергетика

Минск потребовал от России пересмотра цен на газ

Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости 12:14
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Наука

Негативное мышление увеличивает риск развития деменции

Взятые вместе с другими исследованиями, которые связывают депрессию и тревогу с риском развития деменции, мы ожидаем, что хронические негативные стереотипы мышления в течение длительного периода времени могут увеличить риск развития деменции.
Evo-rus.com 03:05
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Игры

«Скайрим» на максималках – появилась демонстрация TESV: Skyrim с почти четырьмя сотнями модов

Пользователь Reddit под ником 955StarPooper провёл занятный эксперимент и установил на Skyrim Special Edition почти четыре сотни модов, чтобы улучшить внешний вид проекта.
Городской портал Новый Нижний 13:00
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Общество

В Холмском районе за пять лет планируют ликвидировать ветхое жилье

РИА Сахалин-Курилы 03:07
Футбол

Чем занимался Аленичев после ухода из «Енисея». У тренера сорвались стажировки в «Наполи» и «Аталанту»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, чем занимался последний год. Специалист летом 2019 года покинул «Енисей».
Спорт-Экспресс 17:35
Происшествия

Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского

Полицейские остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя.
Кавказ Пост 14:42
22
Общество

В Москве умерли еще 56 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:25
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Политика

«Единая Россия» выдвинула Богомаза кандидатом в брянские губернаторы

Сегодня, 9 июня, состоялось заседание Президиума Генсовета партии «Единая Россия», на котором принято решение о выдвижении нескольких действующих губернаторов на сентябрьские выборы на от партии.
Новая жизнь (Клетнянский район) 11:29
37
Экономика

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
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