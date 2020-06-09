Общество

МедиаПотокМедиаПотокРоспотребнадзор дал советы по получению микрозаймов

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как безопасно получить микрозайм, в том числе для помощи пострадавшему от пандемии бизнесу. Эксперты призывают не обращаться в организации, которые выдают микрозаймы слишком быстро.
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Роспотребнадзор дал советы по оформлению микрозаймов в период пандемии

РБК02:04

Роспотребнадзор призвал избегать организаций, выдающие микрозаймы слишком быстро

ТАССвчера в 20:48

Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов

Известиявчера в 22:14

Роспотребнадзор дал советы по выбору кредитных организаций

Вечерняя Москвавчера в 22:10

Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов во время пандемии

Коммерсантъвчера в 21:52

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кредитных организаций

RT на русскомвчера в 21:19

Роспотребнадзор пояснил, чего опасаться при оформлении микрозаймов

News.ruвчера в 23:03
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП

Кубань 24 04:49
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Происшествия

Охлобыстин высказался о ДТП с участием его друга Ефремова

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
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Энергетика

Акции Chesapeake взлетели на 181% за день. Разбираемся, что это было

Восемь аналитиков посоветовали избавляться от акций Chesapeake, и всего один присвоил рейтинг "держать".
РБК 10:30
Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
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Футбол

Девять игроков покинули «Спартак»

Москва, 9 июня 2020, 21:31 — REGNUM В составе команды «Спартак-2», выступающей в ФНЛ, произошли изменения — клуб покинули девять футболистов.
REGNUM 14:31
Происшествия

Ефремову предъявили обвинение в смертельном ДТП

Российскому актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в смертельном ДТП в состоянии опьянения, сообщил пресс-секретарь столичного суда.
Народные новости 12:57
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
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Кино

Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах.
News.ru 09:43
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Происшествия

Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
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Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Evo-rus.com 11:15
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Наука

В Иннополисе конструируют способного построить дом за неделю робота

Московский Комсомолец 06:30
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений

Вы сможете распознавать как полученные, так и отправленные голосовые сообщения продолжительностью до 30 секунд.
Evo-rus.com 13:26
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Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
9
Общество

Ветерану ВОВ стало плохо после оскорблений Навального

ПолитРоссия 12:45
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым

Газета.Ru 14:42
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
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Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Экономика

Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Газета.Ru 07:24
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Кино

Сцена встречи Железного человека со своим отцом объясняет его жертву в финальных «Мстителях»

Сцена встречи Железного человека со своим отцом в фильме «Мстители: Финал» имела куда большее значение, чем просто занятное камео.
Телепрограмма вчера в 12:21
Космос

Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год

Полит.ру 04:00
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Политика

Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг

Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой высший дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол.
Полит.ру вчера в 10:28
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Общество

Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге в большом интервью

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал об актуальном плане того, как и когда будут смягчать и снимать ограничений, которые действуют в городе из-за коронавируса.
Neva.Today 14:10
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Экономика

Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля

Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Происшествия

В Ульяновской области заключенные СИЗО устроили акцию протеста

Заключенные СИЗО в Ульяновской области во вторник устроили акцию протеста после применения к одному из обвиняемых силы со стороны сотрудников изолятора, сообщает пресс-служба УФСИН по региону.
РИА Новости 14:41
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Футбол

Месси не попал в топ-10 самых дорогих игроков ведущих европейских лиг

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 европейских лиг.
Спорт-Экспресс вчера в 09:58
Музыка

Моргенштерн побил рекорд Гуфа и Тимати по числу дизлайков на YouTube

iReactor 09:12
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Энергетика

Goldman Sachs спрогнозировал скорое падение цен на нефть

Компания указывает, что цена снизится из-за неопределенности относительно того, каким будет дальнейший спрос, и «пугающих» запасов топлива.
РБК 10:34
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