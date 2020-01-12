Общество
ИзвестияРоспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера. Ведомство отметило, что чаще всего причиной развития необратимого прогрессирующего расстройства головного мозга, являющегося причиной 60–70% случаев развития деменции, являются генетическая предрасположенность и возраст.
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Роспотребнадзор рекомендовал пожилым людям делать зарядку в качестве профилактики болезни Альцгеймера
Агентство Москвавчера в 19:46
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Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Хищные птицы»
Происшествия
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Футбол
Дик Адвокат: «Смолов хотел перейти в „Фейенорд“»
Главный тренер «Фейенорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о том, что клуб рассматривал возможность трансфера нападающего «Локомотива» Федора Смолова.
Кино
Новый стиль Мерьем Узерли назван «трендом сезона»
Внимание многих присутствующих было приковано не только к самой Мерьем, но и к ее наряду: многие назвали платье «трендом сезона» и похвалили Узерли за отличный выбор.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Общество
Forbes: два новых долларовых миллиардера появились в России
Политика
ПНС Ливии в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Гаджеты
Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу
Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
Происшествия
Водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
В УМВД России по Приморскому краю рассказали, что водитель внедорожника спровоцировал массовую аварию и при оформлении протокола сопротивлялся полицейским во Владивостоке, передает РИА "Новости".
Кино
Фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Политика
Роухани попросил прощения у Украины
Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за крушение самолета Boeing в Тегеране и пообещал привлечь к ответственности всех виновных, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам телефонного разговора глав государств.
Спорт
МОК намеревается пересмотреть дела оправданных спортсменов из России
Международный олимпийский комитет (МОК) намерен инициировать пересмотр дел российских спортсменов, которые были оправданы ранее Спортивным арбитражным судом.
Авто
Harley-Davidson представит спецверсию пикапа GMC Sierra
Американская компания Harley-Davidson совместно с GMC представит специальную версию полноразмерного грузовика GMC Sierra.
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Барбашёв набрал два очка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».
Общество
Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы
Происшествия
На заводе под Белгородом взорвался газ
На заводе по производству комбикормов в Борисовском районе Белгородской области взорвался газ.
Космос
Открыт первый в истории «внутривенерианский» астероид
Астрономы обнаружили первый в истории астероид, орбита которого целиком находится внутри орбиты Венеры.
Общество
Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире
Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Космос
Ученые ТПУ испытают на МКС 3D-принтер и нанопокрытие для иллюминаторов
Политика
Токаев назвал важным решением признание Ираном вины за крушение Boeing
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что признание Ираном вины за крушение самолета "Международных авиалиний Украины" является важным решением.
Происшествия
В ряде американских штатов из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
Сильные бури и торнадо в ряде южных и центральных американских штатов привели за последние два дня к гибели 11 человек.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Армия и оружие
Глава минобороны Британии призвал уменьшить зависимость армии от США
Министр обороны Соединенного Королевства с сожалением констатировал, что в настоящее время Великобритания сильно зависит от военной поддержки США, в частности, от американского прикрытия с воздуха, средств разведки и слежения.
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Общество
Правительство изменило правила ухода в отпуск
Правительство решило изменить правила выплаты отпускных, уточнив, что они должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха.