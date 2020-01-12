Общество
ИзвестияРоспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера. Ведомство отметило, что чаще всего причиной развития необратимого прогрессирующего расстройства головного мозга, являющегося причиной 60–70% случаев развития деменции, являются генетическая предрасположенность и возраст.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика
Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной
Президент России Владимир Путин, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле, прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
Гаджеты
Samsung анонсировала новый складной смартфон
Как и было обещано, представители Samsung привезли на CES 2020 смартфон нового образца.
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Здоровье
Врачи рассказали, как вовремя распознать рак желудка
Рак желудка, как и другие виды онкологии, дает о себе знать, как правило, на поздних стадиях.
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
Футбол
«Малага» уволила тренера из-за скандального видео
Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 может не приехать в Россию
В конце прошлого года в базе Росстандарта появилось ОТТС, оформленное на кроссовер Mazda CX-30.
Экономика
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Шоу-бизнес
Манукян прилетел к Бузовой на Пхукет
Известная певица Ольга Бузова захотела провести свой отпуск в Таиланде.
Здоровье
Жители района в Красноярском крае протестуют против назначения нового главврача районной больницы
Жители Новоселовского района Красноярского края написали письмо на имя губернатора Александра Усса.
Происшествия
В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Наука
Предки акул прекратили различать цвета полмиллиарда лет назад
В ходе научной работы биологи проанализировали структуру глаз современных родичей древних акул и скатов, а также устройство их генов, ответственные за формирование разных типов зрительных рецепторов.
Кино
Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Хоккей
Гол Ковальчука принес «Монреалю» победу над «Оттавой»
Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.
Хоккей
Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо»
Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей.
Экономика
Ведущие банки РФ отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займов).
Авто
Внедорожник Aurus Komendant размерно оказался больше конкурентов
Важное наблюдение: внедорожник Aurus Komendant получился необыкновенно большим.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Кино