Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор дал советы по выбору алкоголя

Как напоминает Роспотребнадзор, на упаковке качественной алкогольной продукции должна быть федеральная (для российского алкоголя) или акцизная марка (для импортного). На марку наносится штрихкод с данными о производителе, лицензии, дате розлива. Сама марка должна быть без повреждений.
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Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупке алкоголя

РИА Новости03:55

Роспотребнадзор призвал внимательно относиться к выбору и употреблению алкогольной продукции

Агентство Москвавчера в 20:56

Россиянам перед Новым годом рассказали, как купить качественный алкоголь

URA.Ruвчера в 23:07

Роспотребнадзор дал советы по выбору качественного алкоголя

РБКвчера в 21:53

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя

RT на русскомвчера в 21:40

Россиянам дали советы по выбору алкоголя перед Новым годом

РЕН ТВ01:15

Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя

Известиявчера в 20:52
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Генерал США рассказал о технологии доставки человека в любую точку планеты

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Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»

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Как сообщают СМИ, форвард хоккейного клуба «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук покинет команду в ближайшие дни.
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13-летний подросток покончил с собой из-за того, что родители узнали о том, что он украл шоколад из магазина.
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Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
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Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
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Более 100 военнослужащих получили ключи от квартир в Казани

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