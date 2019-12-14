Общество
КоммерсантъРоспотребнадзор дал советы по выбору алкоголя
Как напоминает Роспотребнадзор, на упаковке качественной алкогольной продукции должна быть федеральная (для российского алкоголя) или акцизная марка (для импортного). На марку наносится штрихкод с данными о производителе, лицензии, дате розлива. Сама марка должна быть без повреждений.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Роспотребнадзор призвал внимательно относиться к выбору и употреблению алкогольной продукции
Агентство Москвавчера в 20:56
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:37, Ашберн
Технологии
Супер NAS для дома. Asustor Nimbustor 2 AS5202T — 5 Гбит/с для хранения данных
NAS заменяет компьютер в вопросе хранения данных.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Армия и оружие
Корейский истребитель F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
Издание Defence Blog опубликовало рекламный ролик военно-воздушных сил южнокорейской республики, в котором истребитель F-35A Lightning II наносит удар по северокорейской межконтинентальной ракете и пусковой установке Hwasong-14.
Культура
Ильдар Абдуллин выбыл из шоу «Голос»
Уроженец Оренбургской области Ильдар Абдуллин, участвующий в шоу «Голос», выбыл из проекта.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Наука
Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов
Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.
Политика
Киев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Фигурное катание
Тарасова уверена, что Загитова уже не возобновит карьеру
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Политика
Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона.
Футбол
Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Хоккей
Ковальчук покинет «Лос-Анджелес»
Как сообщают СМИ, форвард хоккейного клуба «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук покинет команду в ближайшие дни.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Спорт
Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Давосе
Напомним, этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе пройдет 14 и 15 декабря.
Биатлон
Кубок мира. Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования
На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, завершилась мужская гонка преследования.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
В конце третьего периода при счете 4:1 шведы сняли вратаря и этим воспользовался Туохимаа, мощно выбросив шайбу, которая пересекла всю площадку и попала в ворота.
Происшествия
Подросток покончил с собой из-за кражи шоколада в магазине
13-летний подросток покончил с собой из-за того, что родители узнали о том, что он украл шоколад из магазина.
Общество
Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий
Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Кино
Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России
В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.
Киберспорт
Сборная России прекратила участие в чемпионате мира по киберспорту
Участники из России приняли решение сняться с чемпионата IESF в Южной Корее из-за плохой организации турнира.
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Кино
На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»
Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.