Общество
КоммерсантъРоспотребнадзор дал советы по выбору чая
15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
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От чая из пороха, до молочного чая в колготках — напиток бодрости со всего света
SM News13 декабря в 00:15
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Общество
Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки
Происшествия
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Общество
Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными
Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Биатлон
Российские биатлонисты стали шестыми в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Футбол
Жиров отметился голом за «Зандхаузен» в игре с «Гамбургом»
28-летний Жиров выступает за «Зандхаузен» с лета 2018 года. «Зандхаузен» после 17 туров второй бундеслиги идет на 9-м месте с 23 очками.
Шоу-бизнес
София Ротару может выступить в Москве до конца года
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что певица может еще раз приехать в Россию до конца 2019 года.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору блюд к новогоднему столу
В Роспотребнадзоре советуют для новогоднего стола выбирать нежирные и легкоусвояемые блюда без содержания майонеза и растительного масла.
Футбол
Руни надеется сыграть за «Дерби» в АПЛ
Надеюсь, там я смогу сыграть какую-то роль в команде. Райан Гиггз играл в АПЛ в 40 лет, и Гарет Барри недавно сказал, что хочет того же.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Общество
Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов
Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Кино
Cъёмки экранизации Mortal Kombat завершены
Съёмки экранизация Mortal Kombat уже завершились.
Шоу-бизнес
Кудрявцева поддержала Зайцева, который увез своих дочерей
Вы мечтаете выйти замуж, нарожать детей, жить в богатстве и после этого ведете себя как мрази, а потом прекрываетесь этим громким «я ж мать», бегаете по шоу, просите медийных личностей вас поддержать.
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Политика
Песков назвал условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы разрешить конфликт в Донбассе, необходимо заслужить политический авторитет у себя в стране.
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч против Финляндии
Главный тренер национальной хоккейной сборной России Алексей Кудашов назвал состав игроков на предстоящий последний матч Кубка Первого канала 2019 года, который пройдет сегодня, 15 декабря, на петербургском футбольном стадионе «Газпром Арена».
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Шоу-бизнес
Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку
Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя
Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Армия и оружие
Украинский штаб отчитался о потерях в Донбассе за сутки
Общество
Васильева призвала не задавать школьникам домашнее задание на каникулы
ТАСС Министр просвещения России Ольга Васильева призвала учителей не задавать школьникам домашние задания на новогодние каникулы.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Футбол
Мораес продлил контракт с «Шахтером»
Армия и оружие
Американский эсминец направился к берегам России в Чёрном море
В Европейском и Африканском командовании ВС США объясняют причину появления американского эсминца в акватории Черного моря «обеспечением безопасности в регионе» и «взаимодействием с союзниками США».