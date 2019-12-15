15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.

Общество Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.

Общество Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.

Финансы В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.

Футбол Руни надеется сыграть за «Дерби» в АПЛ Надеюсь, там я смогу сыграть какую-то роль в команде. Райан Гиггз играл в АПЛ в 40 лет, и Гарет Барри недавно сказал, что хочет того же.

Политика Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.

Шоу-бизнес Кудрявцева поддержала Зайцева, который увез своих дочерей Вы мечтаете выйти замуж, нарожать детей, жить в богатстве и после этого ведете себя как мрази, а потом прекрываетесь этим громким «я ж мать», бегаете по шоу, просите медийных личностей вас поддержать.

Происшествия В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.

Политика Песков назвал условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы разрешить конфликт в Донбассе, необходимо заслужить политический авторитет у себя в стране.

Хоккей Стал известен состав сборной России на матч против Финляндии Главный тренер национальной хоккейной сборной России Алексей Кудашов назвал состав игроков на предстоящий последний матч Кубка Первого канала 2019 года, который пройдет сегодня, 15 декабря, на петербургском футбольном стадионе «Газпром Арена».

Гаджеты Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).