Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
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Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

РИА Новостивчера в 23:28

Россиянам дали советы по выбору чая

Lenta.ruвчера в 21:32

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

RT на русскомвчера в 23:56

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

Коммерсантъ01:28

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору чая

Известиявчера в 22:17

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору чая

Агентство Москвавчера в 20:46

Россиянам рассказали, как правильно выбирать и заваривать чай

Life.ruвчера в 22:19
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Футбол

«Наполи» проиграл «Парме» в первом матче под руководством Гаттузо

Матч стал первым для «Наполи» под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо, который сменил Карло Анчелотти.
Чемпионат вчера в 14:29
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 вчера в 01:18
Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
RT на русском 01:10
Хоккей

«Торонто» победил «Эдмонтон», Михеев забил победный гол

«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Торонто» — 1:4. Победный гол забил россиянин Илья Михеев.
Спорт-Экспресс вчера в 21:59
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о разногласиях, существующих между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 02:54
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:02
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Фигурное катание

Загитова приостановила спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение временно приостановить карьеру и не участвовать в соревнованиях как минимум до конца сезона.
RT на русском 13 декабря в 15:18
Единоборства

Усман нокаутировал Ковингтона и защитил пояс чемпиона UFC

Газета.Ru 02:00
Гаджеты

Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.
Газета.Ru 03:12
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

iReactor 00:10
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 13 декабря в 01:12
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Армия и оружие

Россия и Турция готовят новый контракт по С-400

Хакасия-Информ 13 декабря в 23:08
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
Piter.tv 13 декабря в 07:50
Шоу-бизнес

Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку

Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Дни24 вчера в 09:40
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Общество

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
RT на русском вчера в 17:49
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика

Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
RT на русском 03:17
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь 13 декабря в 14:00
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Технологии

Супер NAS для дома. Asustor Nimbustor 2 AS5202T — 5 Гбит/с для хранения данных

NAS заменяет компьютер в вопросе хранения данных.
Игромания.ру 13 декабря в 11:00
Общество

Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом в Новый год

Роспотребнадзор объясняет такую рекомендацию тем, что новогодний ужин организуется в ночное время, когда метаболизм и работа пищеварительной системы человека замедлены.
Известия 02:42
Общество

Россияне стали тратить на смартфоны больше денег

Россияне в 2019 году тратили на смартфоны больше денег, чем в 2018-м.
Lenta.ru вчера в 22:41
Происшествия

Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
РИА Новости 02:06
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6

ТАСС 01:32
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