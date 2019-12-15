Общество
РИА НовостиРоспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая
В честь Международного дня чая Роспотребнадзор рассказал, чем следует руководствоваться при его покупке. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
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Происшествия
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Здоровье
Кардиолог раскрыл секрет здорового сердца
Кардиолог Торстен Дилл из Дюссельдорфа (Германия) раскрыл секрет здоровья сердечно-сосудистой системы.
Музыка
Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве
Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Общество
На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»
Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря.
Гаджеты
Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия
Time составил список топ-10 гаджетов уходящего десятилетия.
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в российской столице до понедельника из-за снега, а в Московской области до вторника из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Хоккей
«Торонто» победил «Эдмонтон», Михеев забил победный гол
«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Торонто» — 1:4. Победный гол забил россиянин Илья Михеев.
Общество
Врио иркутского губернатора Кобзев посетит зону наводнения
Ранее сообщалось, что в четверг президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Кобзева.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Экономика
Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Космос
Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной
В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
Происшествия
Готовивших теракты членов ИГ задержали в Москве
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко
Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Футбол
Малком показал видео со своими голами на тренировке «Зенита»
Бразильская звезда петербургского «Зенита» Малком показал свои голы на тренировке сине-бело-голубых.
Общество
Комиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей
Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей.
Единоборства
Александр Шлеменко победил Дэвида Бранча в турнире RCC7
14 декабря состоялся седьмой международный турнир по смешанным единоборствам #RCC7, который возглавил поединок российского бойца Александра Шлеменко против американца Дэвида Бранча.
Авто
Porsche преувеличила запас хода электромобиля Taycan
Компенсировать малый запас хода может быстрая зарядка. Porsche Taycan стал первым электромобилем, работающим на напряжении 800 вольт.
Космос
Китай собирается с 2030 года начать поиск пригодных для жизни планет
Китай с 2030 года может приступить к изучению космического пространства за Солнечной системой и поиску пригодных для жизни планет, сообщило издание NEWS.ru со ссылкой на слова генерального директора Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе.
Политика
Никакие документы на саммите в Париже не подписывали, заявили в Киеве
Лидеры Украины, РФ, Франции и Германии не ставили подписей ни под одним документом по итогам саммита в "нормандском формате", заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
Единоборства
Макс Холлоуэй проиграл титул чемпиона UFC
На турнире UFC в Лас-Вегасе нод номерным знаком: 245, проходит сразу несколько титульных поединков.
Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Общество
Китай отложил повышение пошлин на товары из США
"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Кино
Рейтинговые агентства распространяют спойлеры о «Звездных войнах 9»
Фильм выйдет в широкий прокат 19 декабря 209 года.