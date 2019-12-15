Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

В честь Международного дня чая Роспотребнадзор рассказал, чем следует руководствоваться при его покупке. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору чая

Агентство Москвавчера в 20:46

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

РИА Новостивчера в 23:28

Россиянам дали советы по выбору чая

Lenta.ruвчера в 21:32

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору чая

Известиявчера в 22:17

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

RT на русскомвчера в 23:56

Россиянам рассказали, как правильно выбирать и заваривать чай

Life.ruвчера в 22:19

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по приготовлению зелёного чая

News.ruвчера в 21:37
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Происшествия

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
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Кардиолог раскрыл секрет здорового сердца

Кардиолог Торстен Дилл из Дюссельдорфа (Германия) раскрыл секрет здоровья сердечно-сосудистой системы.
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Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве

Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
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Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции

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Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

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Общество

На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»

Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря.
РБК вчера в 22:19
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Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия

Time составил список топ-10 гаджетов уходящего десятилетия.
Life.ru вчера в 19:37
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В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в российской столице до понедельника из-за снега, а в Московской области до вторника из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости 01:08
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Хоккей

«Торонто» победил «Эдмонтон», Михеев забил победный гол

«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Торонто» — 1:4. Победный гол забил россиянин Илья Михеев.
Спорт-Экспресс вчера в 21:59
Общество

Врио иркутского губернатора Кобзев посетит зону наводнения

Ранее сообщалось, что в четверг президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Кобзева.
Интерфакс - Россия 13 декабря в 02:56
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Экономика

Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости вчера в 05:45
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
РБК 10 декабря в 02:20
Происшествия

Готовивших теракты членов ИГ задержали в Москве

МИР 24 13 декабря в 06:58
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Фигурное катание

Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко

Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 14:23
Футбол

Малком показал видео со своими голами на тренировке «Зенита»

Бразильская звезда петербургского «Зенита» Малком показал свои голы на тренировке сине-бело-голубых.
АБН вчера в 07:24
Общество

Комиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей

Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей.
ТАСС 00:53
Единоборства

Александр Шлеменко победил Дэвида Бранча в турнире RCC7

14 декабря состоялся седьмой международный турнир по смешанным единоборствам #RCC7, который возглавил поединок российского бойца Александра Шлеменко против американца Дэвида Бранча.
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Авто

Porsche преувеличила запас хода электромобиля Taycan

Компенсировать малый запас хода может быстрая зарядка. Porsche Taycan стал первым электромобилем, работающим на напряжении 800 вольт.
Ридус 12 декабря в 08:01
Космос

Китай собирается с 2030 года начать поиск пригодных для жизни планет

Китай с 2030 года может приступить к изучению космического пространства за Солнечной системой и поиску пригодных для жизни планет, сообщило издание NEWS.ru со ссылкой на слова генерального директора Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе.
Радио Sputnik вчера в 10:47
Политика

Никакие документы на саммите в Париже не подписывали, заявили в Киеве

Лидеры Украины, РФ, Франции и Германии не ставили подписей ни под одним документом по итогам саммита в "нормандском формате", заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 07:16
Единоборства

Макс Холлоуэй проиграл титул чемпиона UFC

На турнире UFC в Лас-Вегасе нод номерным знаком: 245, проходит сразу несколько титульных поединков.
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Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
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Происшествия

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6

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Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
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Рейтинговые агентства распространяют спойлеры о «Звездных войнах 9»

Фильм выйдет в широкий прокат 19 декабря 209 года.
Kinonews.ru 12 декабря в 13:50
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