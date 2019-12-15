Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать чай

ТАСС05:59

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать и заварить чай

Российская газета02:45

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

RT на русскомвчера в 23:56

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

Коммерсантъ01:28

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

РИА Новостивчера в 23:28

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору чая

Известиявчера в 22:17

От чая из пороха, до молочного чая в колготках — напиток бодрости со всего света

SM News13 декабря в 00:15
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Энергетика

Глава «Нафтогаза» заявил, что Киев пошел навстречу «Газпрому»

Витренко пояснил ТАСС, что бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины продлено до 31 декабря этого года.
Вести.Ru 07:10
Происшествия

На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
РБК 04:04
Общество

Экс-депутат Рады: В Германии на 2 месяца арестован бывший депутат Онищенко

Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, ранее покинувший Украину, арестован немецким судом на два месяца без права внесения залога.
REGNUM 07:36
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Российская газета 07:15
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости 13 декабря в 14:14
Армия и оружие

В Крыму прошел воздушный бой с авиацией условного противника

Севастополь.ру вчера в 11:42
Единоборства

Ян и экс-чемпион UFC Гарбрантд чуть не подрались после UFC 245

Гарбрандт является другом бывшего оппонента Яна, американца Юрайи Фэйбера. Россиянин одержал победу над Фэйбером в бою на турнире UFC 245.
RT на русском 07:42
Биатлон

Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Россия без медалей

На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась женская гонка преследования на 10 километров.
Нева Спорт 06:36
Происшествия

В Челябинске бойцовская собака растерзала своего хозяина

Спасаясь от разъяренного пса, из квартиры хозяин собаки выбрался в подъезд. Соседям и его супруге не сразу удалось помочь мужчине.
Магсити74 04:15
Политика

В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

Для решения конфликта в Донбассе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо доминировать на политической арене Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 07:06
Общество

Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы

Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Российская газета 03:58
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело 13 декабря в 18:31
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском вчера в 03:28
Космос

Илон Маск отправит коноплю и кофе на МКС в 2020 году

Life.ru 12 декабря в 19:11
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru 13 декабря в 03:40
Культура

Умерла французская актриса Анна Карина

Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Московский Комсомолец 05:07
Фигурное катание

Плющенко поставил под сомнение тренерский талант Этери Тутберидзе

Штаб Тутберидзе в ответ усомнился в тренерских талантах Плющенко, который, по словам представителей штаба, так и не воспитал ни одного фигуриста, а лишь пытается переманить уже сформировавшихся спортсменов.
REGNUM 06:43
Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Интерфакс 07:35
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 13 декабря в 09:59
Политика

В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии

По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
РИА Новости 07:30
Единоборства

Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде

Allboxing.ru 01:57
Хоккей

Россия — Финляндия 1:0 (1-й период)

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов объявил состав национальной команды перед последним матчем Кубка Первого канала 2019 года, который состоится в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе "Газпром Арена".
Газета.Ru 06:45
Спорт

Песков: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Россия подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и укажет на то, что решение Всемирного антидопингового агентства о недопуске наших флага и гимна на международные соревнования противоречит Олимпийской хартии Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комсомольская правда 07:54
Общество

Названы худшие пароли 2019 года

Менеджер паролей NordPass рассказал о самых популярных и поэтому худших паролях, которые пользователи Сети используют для защиты своих аккаунтов.
Известия 06:45
Общество

Роспотребнадзор призвал отказаться от майонеза на Новый год

Отдать предпочтение тушёной птице или рыбе, а не салатам с майонезом или масляной заправкой рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.
News.ru 00:33
Спорт

Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ

Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Газета.Ru 05:27
Гаджеты

Новый Mac Pro за $50 тыс. использовали как терку для сыра

Полит.ру 06:11
Биатлон

Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Чемпионат вчера в 10:34
Общество

Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

Бывший министр печати СССР и экс-главный редактор газеты "Советская Россия" Михаил Ненашев умер в возрасте 90 лет.
ТАСС 05:21
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