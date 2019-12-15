Общество
КоммерсантъРоспотребнадзор дал советы по выбору чая
15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
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От чая из пороха, до молочного чая в колготках — напиток бодрости со всего света
SM News13 декабря в 00:15
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Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил, что Киев пошел навстречу «Газпрому»
Витренко пояснил ТАСС, что бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины продлено до 31 декабря этого года.
Происшествия
На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными
На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
Общество
Экс-депутат Рады: В Германии на 2 месяца арестован бывший депутат Онищенко
Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, ранее покинувший Украину, арестован немецким судом на два месяца без права внесения залога.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Армия и оружие
В Крыму прошел воздушный бой с авиацией условного противника
Единоборства
Ян и экс-чемпион UFC Гарбрантд чуть не подрались после UFC 245
Гарбрандт является другом бывшего оппонента Яна, американца Юрайи Фэйбера. Россиянин одержал победу над Фэйбером в бою на турнире UFC 245.
Биатлон
Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Россия без медалей
На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась женская гонка преследования на 10 километров.
Происшествия
В Челябинске бойцовская собака растерзала своего хозяина
Спасаясь от разъяренного пса, из квартиры хозяин собаки выбрался в подъезд. Соседям и его супруге не сразу удалось помочь мужчине.
Политика
В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе
Для решения конфликта в Донбассе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо доминировать на политической арене Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Общество
Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Космос
Илон Маск отправит коноплю и кофе на МКС в 2020 году
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Фигурное катание
Плющенко поставил под сомнение тренерский талант Этери Тутберидзе
Штаб Тутберидзе в ответ усомнился в тренерских талантах Плющенко, который, по словам представителей штаба, так и не воспитал ни одного фигуриста, а лишь пытается переманить уже сформировавшихся спортсменов.
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Политика
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
Единоборства
Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде
Хоккей
Россия — Финляндия 1:0 (1-й период)
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов объявил состав национальной команды перед последним матчем Кубка Первого канала 2019 года, который состоится в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе "Газпром Арена".
Спорт
Песков: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Россия подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и укажет на то, что решение Всемирного антидопингового агентства о недопуске наших флага и гимна на международные соревнования противоречит Олимпийской хартии Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Названы худшие пароли 2019 года
Менеджер паролей NordPass рассказал о самых популярных и поэтому худших паролях, которые пользователи Сети используют для защиты своих аккаунтов.
Общество
Роспотребнадзор призвал отказаться от майонеза на Новый год
Отдать предпочтение тушёной птице или рыбе, а не салатам с майонезом или масляной заправкой рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.
Спорт
Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ
Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Биатлон
Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Общество
Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев
Бывший министр печати СССР и экс-главный редактор газеты "Советская Россия" Михаил Ненашев умер в возрасте 90 лет.