с чего всё началось

В праздники многие любят порадовать себя и близких сладкими угощениями. Роспотребнадзор рассказал, на что обращать внимание, чтобы не прогадать с покупкой торта или пирожного. Прежде всего надо внимательно изучить состав изделия.

Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных

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