Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных

В праздники многие любят порадовать себя и близких сладкими угощениями. Роспотребнадзор рассказал, на что обращать внимание, чтобы не прогадать с покупкой торта или пирожного. Прежде всего надо внимательно изучить состав изделия.
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На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора
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Вечерняя Москвавчера в 20:50

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Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных

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Роспотребнадзор рекомендовал при выборе кондитерских изделий внимательно читать информацию на этикетке

Агентство Москвавчера в 20:24

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Lenta.ru01:38

В Роспотребнадзоре дали советы, как правильно выбирать торты и пирожные

News.ruвчера в 23:00

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать кондитерские изделия

Вечерняя Москвавчера в 20:50

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору тортов и пирожных

RT на русском02:14
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