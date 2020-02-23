Общество
Российская газетаРоспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных
В праздники многие любят порадовать себя и близких сладкими угощениями. Роспотребнадзор рассказал, на что обращать внимание, чтобы не прогадать с покупкой торта или пирожного. Прежде всего надо внимательно изучить состав изделия.
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с чего всё началось
На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.Вечерняя Москвавчера в 20:50
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Роспотребнадзор рекомендовал при выборе кондитерских изделий внимательно читать информацию на этикетке
Агентство Москвавчера в 20:24
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Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Происшествия
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Политика
В Кремле сообщили о ходе согласования саммита по Сирии
Даты проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции находятся на стадии согласования.
Путешествия
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Общество
«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев
В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
Происшествия
Семьи погибших при взрыве газа в Азове получат по 1 млн рублей
В субботу в трехэтажном жилом доме в Азове произошел взрыв. Два человека погибли, еще одна женщина была ранена.
Игры
Hasbro: Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году
Ролевая игра Baldur’s Gate 3 выйдет в ранний доступ до конца 2020 года.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Общество
Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани
Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.
Общество
Вологжан предупредили об ухудшении погодных условий
22 и 23 февраля на территории Вологодской области ожидается порывистый ветер до 21 м/с, а также сильный снег и дождь.
Политика
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы о десантниках вопреки запрету
Украинский телеканал «Интер» 23 февраля показал два фильма о советских десантниках несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо
Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Происшествия
Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции
Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа.
Общество
Топ-10 востребованных в Выксе профессий
Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Общество
Запрещенный 23 февраля вышел в тренды Google на Украине
В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.
Армия и оружие
Россия: спутники Илона Маска могут иметь военное назначение
По словам Боева, гражданские спутники Маска могут нести реальную угрозу для безопасности России.
Шоу-бизнес
Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом
17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
Музыка
Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Футбол
Роналду повторил очередной рекорд Серии А
Политика
В ОБСЕ призвали не экстрадировать Ассанжа в США
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, его заявление было опубликовано на сайте организации перед слушаниями по делу Ассанжа, которые начнутся 24 февраля в Лондоне.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 человек
Число заразившихся коронавирусом в итальянской области Ломбардии достигло 89 человек, заявил президент региона Аттилио Фонтана.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Экономика
В России обвалился спрос на новостройки
В России обвалился спрос на новостройки, несмотря на понижение ставок по ипотеке.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Общество
В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки
Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Политика
Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова
Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
Культура