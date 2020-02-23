с чего всё началось

В ведомстве отметили, что при выборе десерта стоит читать состав продукта и следить за его сроком годности.

Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных

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