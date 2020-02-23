Общество

РБКРБКРоспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных

В ведомстве отметили, что при выборе десерта стоит читать состав продукта и следить за его сроком годности.
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с чего всё началось
На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора
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Вечерняя Москвавчера в 20:50

Подробнее о событии

Россиянам дали советы по выбору тортов

Lenta.ru01:38

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору тортов и пирожных

RT на русском02:14

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные

РИА Новости01:56

Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных

РБК04:26

В Роспотребнадзоре дали советы, как правильно выбирать торты и пирожные

News.ruвчера в 23:00

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать кондитерские изделия

Вечерняя Москвавчера в 20:50

Роспотребнадзор рекомендовал при выборе кондитерских изделий внимательно читать информацию на этикетке

Агентство Москвавчера в 20:24
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Происшествия

При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли семь человек

BFM.ru 03:04
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Общество

В МЧС рассказали, как доставляли россиян с Diamond Princess в Казань

"По поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению в коронавируса в РФ 23 февраля самолет Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань восемь граждан РФ, находившихся на круизном лайнере в японском порту Иокогама", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 02:08
Происшествия

В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Известия 20 февраля в 23:50
Политика

Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде

Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.
РИА Новости вчера в 21:26
Хоккей

«Нефтехимик» разгромил в Хабаровске «Амур» со счетом 8:0 в матче КХЛ

РИА Новости 04:31
Происшествия

На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru вчера в 23:59
Гаджеты

Redmi может разочаровать фанатов Redmi K30 Pro 5G

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) уже начал готовить общественность к гряжущему анонсу нового флагманского смартфона Redmi K30 Pro 5G.
iXBT.com 21 февраля в 02:34
Армия и оружие

В ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал две цели учений США по отражению российского ядерного удара по Европе.
Газета.Ru вчера в 20:25
Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Коммерсантъ 03:29
Футбол

Руководство «ПСЖ» раскритиковало игроков за вечеринку после поражения в Дортмунде

Футболисты устроили вечеринку после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 04:37
Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru 21 февраля в 13:59
Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Privet-Rostov.ru вчера в 02:59
Технологии

Эксперты определили задачи по регулированию искусственного интеллекта

Подчёркивается, что эти вопросы напрямую и в первую очередь затрагивают интересы отдельных граждан и экономических агентов, ориентированных на широкое применение технологий ИИ на международном и российском уровне.
News.ru вчера в 14:57
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Биатлон

Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону

Коммерсантъ 03:47
Происшествия

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
РИА Новости 02:01
Политика

Трамп намерен заблокировать публикацию книги Болтона, сообщили СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает "предателем", сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 02:26
Политика

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК 01:05
Хоккей

Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:24
Политика

Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сформулирует позицию по Идлибу после разговора с Владимиром Путиным, сообщает Reuters.
Ведомости 21 февраля в 08:06
Общество

«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев

В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
РИА Новости 00:00
Общество

МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре

Интерфакс вчера в 10:09
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
РИА Новости 21 февраля в 03:18
Политика

В России празднуют День защитника Отечества

В первоначальной формулировке федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 13 марта 1995 года праздник именовался День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 года) - День защитников Отечества.
ТАСС вчера в 16:04
Экономика

Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
Коммерсантъ 21 февраля в 05:45
Музыка

Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Газета.Ru 02:13
Технологии

«Росатом» приобретет компьютеры на отечественных процессорах «Байкал»

Компьютеры будут адаптированы под задачи атомной отрасли. Напомним, Baikal-M создан по 28 наномертовому техпроцессу.
Astera вчера в 09:19
Общество

DM: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта

По неподтвержденным оценкам, которые приводила вещательная корпорация Би-би-си, после женитьбы на Маркл в мае 2018 года принц Гарри получал от отца около £2,5 млн в год ($3,3 млн), что покрывало примерно 95% потребностей семьи.
ТАСС 21 февраля в 06:12
Общество

В Китае из-за коронавируса продажи авто рухнули на 92%

RuNews24.ru 21 февраля в 23:40
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