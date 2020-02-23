Общество
РБКРоспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных
В ведомстве отметили, что при выборе десерта стоит читать состав продукта и следить за его сроком годности.
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с чего всё началось
На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.Вечерняя Москвавчера в 20:50
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Роспотребнадзор рекомендовал при выборе кондитерских изделий внимательно читать информацию на этикетке
Агентство Москвавчера в 20:24
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Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Общество
В МЧС рассказали, как доставляли россиян с Diamond Princess в Казань
"По поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению в коронавируса в РФ 23 февраля самолет Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань восемь граждан РФ, находившихся на круизном лайнере в японском порту Иокогама", - сказали в пресс-службе.
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Политика
Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Гаджеты
Redmi может разочаровать фанатов Redmi K30 Pro 5G
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) уже начал готовить общественность к гряжущему анонсу нового флагманского смартфона Redmi K30 Pro 5G.
Армия и оружие
В ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал две цели учений США по отражению российского ядерного удара по Европе.
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Футбол
Руководство «ПСЖ» раскритиковало игроков за вечеринку после поражения в Дортмунде
Футболисты устроили вечеринку после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Технологии
Эксперты определили задачи по регулированию искусственного интеллекта
Подчёркивается, что эти вопросы напрямую и в первую очередь затрагивают интересы отдельных граждан и экономических агентов, ориентированных на широкое применение технологий ИИ на международном и российском уровне.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Биатлон
Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Политика
Трамп намерен заблокировать публикацию книги Болтона, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает "предателем", сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Политика
Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сформулирует позицию по Идлибу после разговора с Владимиром Путиным, сообщает Reuters.
Общество
«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев
В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
Общество
МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
Политика
В России празднуют День защитника Отечества
В первоначальной формулировке федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 13 марта 1995 года праздник именовался День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 года) - День защитников Отечества.
Экономика
Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
Технологии
«Росатом» приобретет компьютеры на отечественных процессорах «Байкал»
Компьютеры будут адаптированы под задачи атомной отрасли. Напомним, Baikal-M создан по 28 наномертовому техпроцессу.
Общество
DM: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта
По неподтвержденным оценкам, которые приводила вещательная корпорация Би-би-си, после женитьбы на Маркл в мае 2018 года принц Гарри получал от отца около £2,5 млн в год ($3,3 млн), что покрывало примерно 95% потребностей семьи.
Общество