Общество
РБКРоспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественного алкоголя. В ведомстве посоветовали не покупать спиртное через интернет, а также в киосках и с рук.
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с чего всё началось
На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.Вечерняя Москвавчера в 20:50
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Роспотребнадзор рекомендовал при выборе кондитерских изделий внимательно читать информацию на этикетке
Агентство Москвавчера в 20:24
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Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Спорт
Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски туре»
Норвежка Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на этапе «Ски тура» в Тронхейме.
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
Доктор Комаровский встретился с жителями Новых Санжар
Как передает 112.ua, на встрече с местными жителями Комаровский подробно проинформировал людей относительно ситуации с коронавирусом.
Общество
ВКС России 12 лет следили за потерявшейся в космосе сумкой
Сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе ВКС России по-прежнему следят за сумкой, потерянной в космическом пространстве почти 12 лет назад астронавтом США Хайдемари Стефанишен-Пайпер.
Политика
Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой
Дональд Трамп не разрешает вернуться домой зараженным коронавирусом американцам, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на президентскую администрацию.
Биатлон
Дело российских биатлонистов в Италии могут расследовать полгода
Адвокат российского тренера Александра Касперовича Йоханн Цоггелер рассказал, что результаты следствия по делу о допинге, в рамках которого карабинеры в Италии провели обыски у членов сборной России по биатлону, можно ожидать до полугода.
Здоровье
Гарвардский ученый назвал три лучших продукта для защиты сердца
Гарвардский ученый назвал три лучших продукта, способствующих эффективной защите сердца.
Происшествия
В Турции в результате землетрясения погибли как минимум семь человек
В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
Общество
Топ-10 востребованных в Выксе профессий
Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 человек
Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 человек, так как количество зараженных в области Ломбардия достигло 89.
Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Футбол
Оуэн спрогнозировал результат матча МЮ – «Уотфорд»
Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн в общении с BetVictor заявил, что «Манчестер Юнайтед» сыграет вничью с «Уотфордом» в матче 27-го тура АПЛ.«Манчестер Юнайтед» здорово проявил себя на «Стэмфорд Бридж» в понедельник, но у них была сложная игра в Брюгге в Лиге Европы в четверг.
Экономика
Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
Политика
Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Анкара пока что не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутые более года назад в Сочи.
Общество
Канал на Украине показал фильмы о советских десантниках 23 февраля
Украинский телеканал в воскресенье 23 февраля показал два фильма о десантниках, несмотря на запрещение Нацсовета о чествовании защитников Отечества.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Общество
В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3
В интернете появились скриншоты и концепт-арты Resident Evil 3 и Resistance. Изображения опубликовал пользователь форума ResetEra.
Футбол
«Реал» проиграл «Леванте» и лишился лидерства
Мадридский "Реал" в матче 25 тура уступил в Валенсии местному "Леванте" 0:1. Это поражение стоило команде Зинедина Зидана лидерства в Ла Лиге.
Энергетика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Технологии
Только 8% игроков Mass Effect выбрали путь отступника
Здоровье
Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Политика
Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Общество
В Москве началось шествие КПРФ и «Левого фронта»
Политика
Макрон рассказал о главных спорах в торговой сделке ЕС и Британии
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнеров на переговорах о торговом соглашении до конца года.
Культура
Выставка «Русская сказка: от Васнецова до сих пор» открылась в Москве
Наука