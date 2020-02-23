Общество

РБКРБКРоспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественного алкоголя. В ведомстве посоветовали не покупать спиртное через интернет, а также в киосках и с рук.
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с чего всё началось
На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора
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Вечерняя Москвавчера в 20:50

Подробнее о событии

В Роспотребнадзоре дали советы, как правильно выбирать торты и пирожные

News.ruвчера в 23:00

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору тортов и пирожных

RT на русском02:14

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные

РИА Новости01:56

Россиянам дали советы по выбору тортов

Lenta.ru01:38

Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных

РБК04:26

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать кондитерские изделия

Вечерняя Москвавчера в 20:50

Роспотребнадзор рекомендовал при выборе кондитерских изделий внимательно читать информацию на этикетке

Агентство Москвавчера в 20:24
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Происшествия

В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Известия 20 февраля в 23:50
Спорт

Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски туре»

Норвежка Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на этапе «Ски тура» в Тронхейме.
Спорт-Экспресс 05:56
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
МК-Спорт 20 февраля в 07:14
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Общество

Доктор Комаровский встретился с жителями Новых Санжар

Как передает 112.ua, на встрече с местными жителями Комаровский подробно проинформировал людей относительно ситуации с коронавирусом.
Взгляд.ру 02:01
Общество

ВКС России 12 лет следили за потерявшейся в космосе сумкой

Сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе ВКС России по-прежнему следят за сумкой, потерянной в космическом пространстве почти 12 лет назад астронавтом США Хайдемари Стефанишен-Пайпер.
Известия 04:58
Политика

Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой

Дональд Трамп не разрешает вернуться домой зараженным коронавирусом американцам, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на президентскую администрацию.
Российская газета вчера в 10:56
Биатлон

Дело российских биатлонистов в Италии могут расследовать полгода

Адвокат российского тренера Александра Касперовича Йоханн Цоггелер рассказал, что результаты следствия по делу о допинге, в рамках которого карабинеры в Италии провели обыски у членов сборной России по биатлону, можно ожидать до полугода.
Московский Комсомолец 06:15
Здоровье

Гарвардский ученый назвал три лучших продукта для защиты сердца

Гарвардский ученый назвал три лучших продукта, способствующих эффективной защите сердца.
ToDay News Ufa 05:45
Происшествия

В Турции в результате землетрясения погибли как минимум семь человек

В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
Lenta.ru 03:44
Общество

Топ-10 востребованных в Выксе профессий

Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Выксунский рабочий 21 февраля в 01:20
Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Коммерсантъ 03:29
Общество

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 человек

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 человек, так как количество зараженных в области Ломбардия достигло 89.
РЕН ТВ 05:14
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Футбол

Оуэн спрогнозировал результат матча МЮ – «Уотфорд»

Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн в общении с BetVictor заявил, что «Манчестер Юнайтед» сыграет вничью с «Уотфордом» в матче 27-го тура АПЛ.«Манчестер Юнайтед» здорово проявил себя на «Стэмфорд Бридж» в понедельник, но у них была сложная игра в Брюгге в Лиге Европы в четверг.
Soccer.ru вчера в 01:47
Экономика

Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
Коммерсантъ 21 февраля в 05:45
Политика

Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Анкара пока что не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутые более года назад в Сочи.
Газета.Ru 06:08
Общество

Канал на Украине показал фильмы о советских десантниках 23 февраля

Украинский телеканал в воскресенье 23 февраля показал два фильма о десантниках, несмотря на запрещение Нацсовета о чествовании защитников Отечества.
РЕН ТВ 06:03
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Общество

В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3

В интернете появились скриншоты и концепт-арты Resident Evil 3 и Resistance. Изображения опубликовал пользователь форума ResetEra.
CyberSport.ru 05:28
Футбол

«Реал» проиграл «Леванте» и лишился лидерства

Мадридский "Реал" в матче 25 тура уступил в Валенсии местному "Леванте" 0:1. Это поражение стоило команде Зинедина Зидана лидерства в Ла Лиге.
Вести.Ru вчера в 17:35
Энергетика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия 21 февраля в 12:18
Технологии

Только 8% игроков Mass Effect выбрали путь отступника

Игромания.ру 02:24
Здоровье

Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ

Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
RuNews24.ru 21 февраля в 12:43
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
РИА Новости 05:38
Политика

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Вести.Ru 05:10
Общество

В Москве началось шествие КПРФ и «Левого фронта»

Интерфакс 04:41
Политика

Макрон рассказал о главных спорах в торговой сделке ЕС и Британии

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнеров на переговорах о торговом соглашении до конца года.
Московский Комсомолец вчера в 21:31
Культура

Выставка «Русская сказка: от Васнецова до сих пор» открылась в Москве

Красная весна вчера в 15:59
Наука

«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета

Газета DAILY 21 февраля в 11:49
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