Здоровье
РИА НовостиРоспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус
В ведомстве посоветовали выделить заболевшему отдельную комнату или постараться держаться от него на расстоянии не менее одного метра. Врач при необходимости сам незамедлительно возьмет анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса, уточнили в ведомстве.
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с чего всё началось
При подозрении на коронавирус следует изолировать больного в отдельной комнате и вызвать врача-терапевта или скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.РИА Новостивчера в 21:40
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