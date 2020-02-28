Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

В ведомстве посоветовали выделить заболевшему отдельную комнату или постараться держаться от него на расстоянии не менее одного метра. Врач при необходимости сам незамедлительно возьмет анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса, уточнили в ведомстве.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

При подозрении на коронавирус следует изолировать больного в отдельной комнате и вызвать врача-терапевта или скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новостивчера в 21:40

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Роспотребнадзор дал советы при подозрении на коронавирус

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РИА Новостивчера в 21:40

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