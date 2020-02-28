Здоровье

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор дал советы при подозрении на коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при подозрении на коронавирус стоит изолировать больного в отдельной комнате, после чего вызвать врача-терапевта или скорую помощь. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

При подозрении на коронавирус следует изолировать больного в отдельной комнате и вызвать врача-терапевта или скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
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