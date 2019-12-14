Общество
РИА НовостиРоспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя
Роспотребнадзор советует россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли и напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор призвал внимательно относиться к выбору и употреблению алкогольной продукции
Агентство Москвавчера в 20:56
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