Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя

Роспотребнадзор советует россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли и напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Россиянам дали советы по выбору алкоголя перед Новым годом

РЕН ТВ01:15

Роспотребнадзор призвал внимательно относиться к выбору и употреблению алкогольной продукции

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Роспотребнадзор дал советы по выбору качественного алкоголя

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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя

RT на русскомвчера в 21:40

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URA.Ruвчера в 23:07

Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя

Известиявчера в 20:52

Роспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя

РИА Новостивчера в 20:41
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн).
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Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

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Российская газета вчера в 11:07
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Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.
RT на русском вчера в 14:48
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Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

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Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Наша версия 11 декабря в 11:03
Футбол

РФС отстранил Гинера от футбола

Комиссия РФС по этике отстранила президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности.
Pravda.Ru вчера в 06:37
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Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
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Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости вчера в 23:57
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

REGNUM вчера в 19:17
Армия и оружие

Турция грозит закрыть для США базу Инджирлик в ответ на санкции

Ранее глава турецкого МИД заявлял, что покупка С-400 – это не политический вопрос для Турции, поскольку ранее страна обращалась к США и Франции с предложением приобрести у них системы ПВО, но они не согласились.
Журналистская правда 11 декабря в 08:28
Происшествия

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в субботу в Тихом океане у берегов Вануату.
ТАСС 00:37
Общество

Из эфира телеканала ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

Дождь 12 декабря в 03:01
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Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 11 декабря в 04:01
Биатлон

Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

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Видео водителя скорой из Екатеринбурга набрало миллион просмотров

Более миллиона раз пользователи Tik Tok посмотрели видео водителя скорой помощи из Екатеринбурга.
Вечерняя Москва вчера в 06:06
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Российским туристам запретили ввозить в ЕС фрукты и овощи

В середины декабря 2019 года российские туристы не смогут ввозить в страны Европейского союза овощи и фрукты без специального фитосанитарного сертификата.
REGNUM вчера в 13:48
Происшествия

Два человека погибли в Москве в результате падения машины в Яузу

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Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек

Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
RT на русском 00:09
Армия и оружие

Подразделения радиотехнических войск провели учения в зоне ПВО Москвы

Подразделения радиотехнических войск в ходе учений в Московской зоне ответственности сил противовоздушной обороны (ПВО) поразили свыше 50 воздушных целей при «массированном ударе» условного противника.
RT на русском 00:44
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК вчера в 01:38
Политика

Газовая война и миллиарды для посредников тормозят переговоры с Россией по транзиту газа

Что обсуждали по газу в Париже и каким будет транзит Официальная информация, которую озвучили по результатам переговоров по газу крайне скупа.
Голос Правды 11 декабря в 03:07
Спорт

WADA не лишит Россию права на проведение Евро-2020

Россия сможет принять у себя Чемпионат Европы по футболу в 2020 году, несмотря на санкции, наложенные исполкомом Всемирного антидопингового агентства.
Комсомольская правда вчера в 12:28
Политика

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
РИА Новости вчера в 16:03
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YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
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Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
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Шоу-бизнес

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Актриса Елена Корикова ничего не скрывает от поклонников. 47-летняя звезда вызывает восторг у фанатов.
Газета Metro 12 декабря в 11:18
Армия и оружие

Управляемая авиационная ракета «Монолит» готова к госиспытаниям

ТК Звезда 01:46
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