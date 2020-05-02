Коронавирус
ТАССПопова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".
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Общество
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РИА Новости вчера в 12:33
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Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась
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Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
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Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве связали с очередями в метро
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Представитель Назарбаева назвал фейком видео «заявление Елбасы»
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